Les gels antibactériens ne seraient pas bons pour la santé

Un groupe de 200 scientifiques venus du monde entier a publié un appel à la vigilance concernant l'utilisation des gels antibactériens dans la revue spécialisée Environmental Health Perspectives le mardi 20.

Intitulée Manifeste de Florence, l'étude a pour but d'alerter la population sur l'utilisation répétée des gels antibactériens, qui serait néfaste à la santé. Pour eux, il faut "limiter la production et l'utilisation du triclosan et du triclocarban et (...) questionner l'utilisation des autres antimicrobiens".

En reprenant plusieurs études déjà menées, aux Etats-Unis notamment, les chercheurs ont démontré l'inefficacité de ces produits dans la destruction des bactéries mais aussi leurs effets secondaires. Outre-Atlantique, l'autorité sanitaire du pays a interdit le triclosan et le triclocarban ainsi que 17 autres ingrédients de ces gels.

Les deux perturbateurs endocriniens les plus pointés du doigt ne sont d'ailleurs pas présents que dans les lotions hydroalcooliques mais aussi dans les détergents, les dentifrices, les jouets pour enfants ou encore les peintures. Un usage régulier de produits contenant ces substances favoriserait le développement de cancers du sein, altérerait les spermatozoïdes, aurait des effets négatifs sur le développement du fœtus, résisterait aux antibiotiques ou encore créerait des allergies.

Aux Etats-Unis, des études ont démontré que ces molécules ont été retrouvées dans le lait maternel de 97% des femmes testées. Les signataires du Manifeste de Florence demandent donc la suppression de ces composants dans tous les produits du quotidien. Et pour remplacer les gels hydroalcooliques: rien de tel que de l'eau et un peu de savon.