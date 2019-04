Les Gilets jaunes pas à Paris demain, mais à Toulouse?

Et si l'acte 22 des Gilets jaunes se déroulait surtout en province? C'est ce que les réseaux sociaux laissent en tout cas entrevoir. Les contestataires pourraient en effet se retrouver en grand nombre à Toulouse.

Chaque semaine la ville rose est de toute façon le théâtre de manifestation mais cette fois, des leaders de mouvement ont décidé de s'y rendre en délaissant Paris.

Ainsi Maxime Nicolle, aussi connu sous le nom de Fly Rider, a annoncé sa venue depuis quelques semaines déjà. Il promettait alors "un gros week-end" à Toulouse.

Une autre "tête d'affiche" du mouvement, Priscilla Ludosky, a aussi annoncé qu'elle se joindrait aux manifestants à Toulouse.

Sur Facebook, l'événement rassemble ce vendredi 12 plus de 1.500 personnes. Pas moins de 4.200 autres sont intéressées. Il est cependant difficile d'estimer le nombre de manifestant lors de ce que les organisateurs espèrent être "une journée noire et de mobilisation nationale pour lutter contre Macron et son monde".

Le rassemblement aura lieu à 10h au métro Jean Jaurès où un spectacle ainsi que des prises de parole sont prévus. Le départ de la manifestation aura ensuite lieu à midi puis à 14h.