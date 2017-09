Les "radars-poubelles" se multiplient en Belgique, le dispositif bientôt en France?

Il va devenir le nouvel ennemi des chauffards. Baptisé "NK7", un nouveau radar a fait son apparition depuis mai dernier sur les routes belges. Fabriqué par la société australienne Redflex, ce nouveau dispositif peut être installé sur un trépied ou dissimulé dans des poubelles et permet de flasher de jour comme de nuit les automobilistes pressés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Car contrairement à de nombreux radars, celui-ci est doté de la technologie infrarouge et peut détecter les excès de vitesse dans les deux sens de la circulation. De plus, il peut être contrôlé à distance par 4G ou Wifi.

Sans grande surprise, ce procédé a déjà fait de nombreuses victimes, selon une information de la Voix du Nord. Au total, d'après des données datant du mois de juin, cette machine aurait relevé plus de 280 excès de vitesse par jour dans la région de Liège. Ces radars "contribuent à une réduction des accidents de la route et à l'efficacité du trafic" et permet "des lieux de travail plus sécuritaires", selon l'entreprise australienne.

Une méthode tellement efficace que l'appareil pourrait également faire son apparition en France. Toujours selon les informations du quotidien, le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), chargé de la certification des radars sur le territoire français, serait "en contact avec la société constructrice Redflex". Par conséquent, un appel d’offres devrait probablement être lancé dans les prochains mois si les autorités françaises donnent leur feu vert.

Pour rappel, en juillet dernier, 346 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, contre 356 en juillet 2016, soit 10 personnes de moins (-2,8%). Au total, les excès de vitesse joueraient un rôle essentiel dans plus de 30% des accidents mortels chaque année, selon le comparateur d'assurance Le Lynx.