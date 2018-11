Les rues interdites aux "gilets jaunes" le 24 novembre à Paris

Plusieurs dizaines de milliers de "gilets jaunes" sont attendues à Paris samedi 24 novembre. La préfecture a fini par autoriser un rassemblement sur le Champs de Mars, mais face à un mouvement protéiforme sans leader officiel, elle craint que des groupes tentent de se réunir sur la Place de la Concorde, mais également de s'approcher de lieux emblématiques et sensibles, tels que le Palais de l'Elysée, l'Hôtel Matignon ou le siège de l'Assemblée nationale.

Le préfet de Paris a prévenu ce vendredi 23 que "la loi sera appliquée" et que les personnes qui tenteraient de manifester dans des lieux non-autorisés pourraient être interpellées, et que les forces de police ont mis en place une stratégie visant à intervenir rapidement en cas de début de rassemblement.

Jeudi 22, un arrêté préfectoral a ainsi dévoilé une liste de rues dans lesquelles "les cortèges, défilés et rassemblements liés au mouvement dit des «gilets jaunes» ne pourront se tenir à Paris le samedi 24 novembre".

Il s'agi d'un périmètre comprenant l'avenue de Marigny, la place Beauvau et la rue du Faubourg Saint-Honoré. Dans le détail, il sera délimité par les voies suivantes qui y sont incluses:

> Avenue Matignon , Rue de Penthièvre( dans sa partie comprise entre l'avenue Matignon et la rue Roquépine).

> Rue Roquépine , Rue d'Anjou (à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg Saint-Honoré).

> Rue de la ville l'Evêque ( à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue d'Anjou), Rue Boissy d'Anglas, Rue Royale, Place de la Concorde (dans sa totalité), Cours la Reine (dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et l'avenue Winston Churchill).

> Avenue Winston Churchill , Avenue du Général Eisenhower, Avenue Franklin Delano Roosevelt (dans sa partie comprise entre l'avenue du Général Eisenhower et le rond-point des Champs-Elysées.

> Rond-point des Champs-Elysées, aux accès à l'avenue Franklin Delano Roosevelt, l'avenue des Champs-Elysées et l'avenue Matignon.

> Pont de la Concorde, Quai d'Orsay (dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et le boulevard Saint-Germain).

> Rue Robert Esnault-Pelterie, Rue de l'Université (dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et la place du Palais-Bourbon).

> Place du Palais-Bourbon, Place Edouard Herriot et enfin la Rue Aristide Briand.

Les rassemblement sont également interdits: Rue de Varenne ( dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac), Rue Vaneau (dans sa partie comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone) Rue de Babylone, (dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac) et Rue du Bac, (dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue de Varenne).

La préfecture rappelle par ailleurs "le lourd bilan humain (2 décès et 552 blessés civils auxquels s'ajoutent 95 blessés parmi les forces de l'ordre) et les violences et dégradations perpétrées" depuis le début des blocages des "gilets jaunes". Ce qui a "conduit à l'interpellation de 582 individus et à 450 placements en garde-à-vue, ainsi qu'à des peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux".