Les sessions de remplacement du bac débuteront les 6 et 11 septembre

Pour beaucoup d'anciens lycéens, le bac est déjà du passé. Pourtant, certains ne se sont pas présentés aux épreuves en juin dernier et participeront donc à l'examen après tout le monde. Ces sessions de remplacement débuteront mercredi 6 pour les candidats aux bacs généraux et technologiques et lundi 11 pour les bacs professionnels.

Les élèves qui participent à ces sessions particulières n'ont pas pu se présenter en juin: en cas de maladie, d'hospitalisation ou encore de décès dans la famille. "La panne de réveil ou l'erreur de date ne constituent pas des raisons valables", précise cependant l'ONISEP.

Les élèves qui se présenteront dès mercredi ont dû faire une demande écrite à leur rectorat et y joindre des justificatifs. Ils ont ensuite reçu leur convocation à la fin du mois de juillet. Les vacances n'ont donc pas été de tout repos pour ces élèves qui se présenteront aux épreuves munis de leurs papiers d'identité et de leur convocation.

Tandis que les candidats aux bacs technologiques et généraux devront passer toutes les épreuves (mêmes celles sur lesquelles ils ont potentiellement déjà planché en juin) à l'exception des épreuves anticipées et des options, les aspirants aux bacs professionnels pourront prendre part aux tests auxquels ils n'ont pas déjà participé.

Les épreuves se dérouleront comme la session de juin et les résultats peuvent aboutir aux mêmes mentions. Des sessions de rattrapage seront aussi organisées à la suite des épreuves initiales.