Enceinte Libratone TOO: qualité, ergonomie, prix au top... mais il manque toujours quelque chose

Légèrement plus imposante que la dernière (21/6,5/5,9), la nouvelle enceinte Libratone TOO offre son lot de surprises. En conservant certains aspects, comme l'attache très résistante qui facilite l'accroche ou le transport de l'enceinte et le système de diffusion sonore qui avait beaucoup fait parler de la Zipp, Libratone fait du bruit. On retrouve aussi ce fameux pavé tactile, signature de l'enseigne, agréable au niveau esthétique mais a ses limites au niveau pratique . En effet, la taille de ce bouton qui permet à la fois de régler le volume, d'accéder au Bluetooth, de changer de musique ou encore de répondre au téléphone n'est pas toujours pratique et absolument pas intuitif. Il va vous falloir tattoner l'enceinte à quelques reprises avant de réussir à effectuer une tâche à la fois.

En ce qui concerne le son, Libratone excelle avec ce modèle. L'équilibrage avec les basses, qui ne sont pas parasitées par les mouvements intempestifs grâce à la partie rugueuse fixé sous l'enceinte, permet d'en profiter dans un endroit clos comme à l'extérieur. De plus, le volume est très correct et vaut bien les quelques euros (149 euros) qui la place légèrement au dessus des prix de ses concurrentes.

Dernier point majeur de cette enceinte, la possibilité de connecter une deuxième Libratone TOO sur le même smartphone. Une liberté qui devrait en ravir plus d'un. En effet, qui n'a jamais voulu dédoubler son enceinte pour diffuser sa musique dans plusieurs pièces en même temps?

Certes, il faut donc obtenir une seconde enceinte, ce qui engendre des dépenses importantes, mais le résultat est incontestablement satisfaisant. Cependant, il faudra faire avec l'application Libratone qui permet de gérer les deux enceintes avec une facilité extrême. En revanche, l'appli, qui est obligatoire pour utiliser une enceinte de cette marque, devient extrêmement désagréable lorsque l'on en a qu'une seule. L'utilité de cette application, qui d'ailleurs est un peu trop volumineuse pour un smartphone âgé, laisse donc un peu à désirer.