La liste des bureaux de poste encore ouverts malgré le confinement

La période de confinement que nous traversons favorise les initiatives pour simplifier certaines démarches. La Poste revoit ses modalités de distribution du courrier et des colis et adapte l'ouverture de ses bureaux de poste.

La crise du Coronavirus amène son lot d’adaptations quotidiennes afin de garantir la sécurité des agents et des gens eu égard aux directives de santé. Les sociétés s'adaptent afin de maintenir le service.

La Poste livre le courrier et les colis six jours par semaine en temps normal. Mais à compter du 30 mars, le courrier sera déposé dans les boîtes aux lettres seulement les mercredi, jeudi et vendredi.

Par ailleurs, une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes qui ne sont pas toujours présentes quand le facteur passe pendant la journée: La Poste adopte temporairement (?) la livraison des recommandés avec accord par SMS. Quand la crise a du bon.

En outre, La Poste nous demande de concentrer nos envois sur ces trois jours et de n'envoyer que le "strict nécessaire"

Le service des postes en résumé:

Pour les envois livrés à votre adresse (Courrier simple ou suivi, Colissimo sans signature) : Le facteur ou livreur les déposera dans notre boite aux lettres.

(Courrier simple ou suivi, Colissimo sans signature) : Le facteur ou livreur les déposera dans notre boite aux lettres. Pour les lettres recommandées : La livraison contre signature est remplacée par une livraison où notre facteur peut nous demander par sms notre accord pour une livraison directement dans notre boite aux lettres .

On recevra le SMS suivant :"Bonjour, je suis votre facteur, j’ai cet objet (photo dans le sms) à vous remettre contre signature. Dans le cadre de la politique de prévention contre le Covid-19, je vous propose de le déposer dans votre boîte aux lettres ou devant votre porte dès réception de ce SMS, j’ai besoin de votre accord par retour de SMS.

: La livraison contre signature est remplacée par . On recevra le SMS suivant :"Bonjour, je suis votre facteur, j’ai cet objet (photo dans le sms) à vous remettre contre signature. Dans le cadre de la politique de prévention contre le Covid-19, je vous propose de le déposer dans votre boîte aux lettres ou devant votre porte dès réception de ce SMS, j’ai besoin de votre accord par retour de SMS. Sans notre accord, l’objet sera mis en instance. Nous trouverons un avis de passage dans notre boîte aux lettres. "Merci de votre compréhension, votre facteur".

Sans réponse de notre part ou en cas de désaccord pour une livraison directement dans notre boite aux lettres, notre lettre recommandée sera mise à votre disposition dans le Bureau de Poste ou Relais La Poste indiqué sur l’avis de passage que le facteur glissera dans notre boite aux lettres.

Les nouvelles modalités mises en oeuvre jusqu' à la fin du confinement

Si l'on a un compte client La Poste, il faut s'assurer que le numéro de téléphone mobile actuel y est renseigné. Si on ne dispose pas de compte, il est très simple d’en créer un en cliquant ici. Une seule adresse mail suffira.

Autres modalités que le facteur / livreur pourrait utiliser: Il peut nous être demandé d’apposer notre signature sur un papier libre que le facteur prendra en photo ou toute autre modalité qui permette d’éviter les contacts directs et ainsi protéger notre santé comme celle de l'agent des postes.

Pour les Colissimo à remettre contre une signature : Afin de garantir notre sécurité et celles des agents, La Poste suspend temporairement l’offre de livraison à domicile avec signature et l’offre contre remboursement.

Les colis à remettre contre signature seront livrés exceptionnellement directement dans notre boîte aux lettres. Si la dimension du colis ne permet pas une livraison en boite aux lettres, le facteur / livreur sonnera et si on n'est pas présent, il déposera le colis devant notre porte avec notre accord.

La livraison des Colissimo contre remboursement est suspendue, les colis ne seront pas présentés et retournés à l’expéditeur.

Pour les Colissimo livrés en Point Relais :Certains Points Relais sont fermés. Si nous avons un colis bloqué dans un relais dorénavant fermé, il ne pourra être récupéré qu’après réouverture du commerce en question. Si l'on est dans ce cas, nous aurons reçu une notification nous en informant.

Pour les colis en cours d’acheminement, si le point de retrait choisi lors de notre commande est fermé, La Poste réacheminera le colis vers un site ouvert et nous en serons informé.

Afin de garantir notre sécurité, le processus de remise de colis en point de retrait est modifié, en supprimant la signature par le destinataire.

La procuration

La Poste nous rappelle que la procuration est un service à notre disposition pour retirer un envoi destiné à un de nos proches. Ce service peut être souscrit gratuitement en ligne pour un particulier.

Les bureaux de poste encore ouverts à Paris (75) au 25 mars 2020

Paris Chatelet - 27 rue Lavandieres Ste Opportune - 75001

Paris Louvre - 16 rue Etienne Marcel - 75002

Paris Sentier - 54 rue d'Aboukir - 75002

Paris Bourse - 8 Place de la Bourse - 75002

Paris Mouffetard Feuillantines - 10 rue de l'épée de bois - 75005

Paris St Germain des Prés Medicis - 53 rue de Rennes - 75006

Paris Palais du Luxembourg - 15 rue de Vaugirard - 75006

Paris Ecole Militaire - 60 rue cler - 75007

Paris Palais Bourbon - 126 rue de l'Université - 75007

Paris Saint Lazare - 7 rue de la pépinière - 75008

Paris Anjou - 13 rue d'Anjou - 75008

Paris Turgot - 20 rue Turgot - 75009

Paris Saint Laurent - 38 boulevard de Strasbourg - 75010

Paris Louis Blanc - 228 rue du Faubourg Saint Martin - 75010

Paris République - 56 rue René Boulanger - 75010

Paris Belleville - 73 boulevard de Belleville - 75011

Paris Sainte Marguerite - 41 rue des boulets - 75011

Paris Picpus - 65 rue du rendez vous - 75012

Paris Reuilly- 30 rue de Reuilly - 75012

Paris Italie - 23 avenue d'Italie - 75013

Paris Tolbiac - 19 rue Simone Weil - 75013

Paris Butte aux Cailles - 216 rue de Tolbiac - 75013

Paris Denfert Rochereau - 15 bis avenue du Général Leclerc - 75014

Paris Pernety Plaisance - 52 rue Pernety - 75014

Paris Saint Lambert​​​​ - 2 rue Joseph Liouville - 75015

Paris Georges Brassens - 113 boulevard Lefebvre - 75015

Paris Trocadéro Chaillot Etoile - 51 rue de Longchamp - 75016

Paris Debussy - 23 bis rue Legendre - 75017

Paris Batignolles - 9 rue Mariotte - 75017

Paris 17 Wagram - 108 avenue de Wagram - 75017

Paris Guy Moquet - 57 avenue de Saint Ouen - 75017

Paris Grande Armée - 58 avenue de la grande armée - 75017

Paris 18 Montmartre - 19 rue duc - 75018

Paris Château Rouge - 39 boulevard Barbès - 75018

Paris Porte de la Chapelle - 91 rue de la Chapelle - 75018

Paris Duhesme - 97 rue Duhesme - 75018

Paris Marx Dormoy - 2 rue Ordener - 75018

Paris Vauvenargues - 204 rue Marcadet - 75018

Paris Ourcq - 62 rue de l'Ourcq - 75019

Paris Laumière - 10 avenue de Laumière - 75019

Paris Place des Fêtes - 48 rue Compans - 75019

Paris Orgues de Flandre - 67 avenue de Flandre - 75019

Paris Buttes Chaumont - 2 rue Goubet - 75019

Paris Charonne - 132 rue des Pyrénées - 75020

Les bureaux de poste ouverts dans les Yvelines (78)

Mantes-la-Jolie - Principal et Gambetta

Trappes

Les bureaux de poste ouverts dans l'Essonne (91)

Arpajon 17 boulevard Jean-Jaurès

Brétigny-sur-Orge 18 rue du Général-Leclerc

Corbeil-Essonnes 6 rue Feray

Draveil 3 rue du Docteur-François

Etampes 9 place de l'Hôtel-de-Ville

Evry 7 place des Terrasses de l'Agora

Juvisy-sur-Orge 9 place du Maréchal-Leclerc

Massy Place de France

Montgeron 2 bis rue de Docteur Léon Deglaire

Palaiseau 8 rue Carnot

Ris-Orangis Place du Moulin à Vent

Sainte-Geneviève-des-Bois 143 route de Corbei

Savigny-sur-Orge 46 avenue Charles-De-Gaulle

Viry-Chatillon 12 rue Henri-Barbusse

Les bureaux de poste ouverts dans les Hauts-de-Seine (92)

Clamart Centre

Levallois Wilson.

Neuilly Sablons

Issy-les-Moulineaux (Issy Centre reste ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Les bureaux de poste ouverts en Seine-Saint-Denis (93)

Saint-Denis : 4 avenue des Cocotiers - 60 rue du Maréchal Leclerc - 12 rue Auguste Gillot.

Les bureaux de poste ouverts dans le Val-de-Marne (94)

Alfortville

Créteil Eglise

Vitry-sur-Seine

Maisons-Alfort

Chennevières-Rabelais

Cachan

Villeneuve-Saint-Georges

Fontenay-sous-Bois

Ivry-sur-Seine

Boissy-Saint-Léger

Champigny-sur-Marne

Les bureaux de poste ouverts en Seine-Maritime (76)

Rouen : Jeanne d'Arc, Martainville et Saint Sever

Les bureaux de poste ouverts dans l'Allier (03)

Commentry

Cusset

Lapalisse

Montluçon Château

Montluçon République

Moulins Les Mariniers

Saint Pourcain sur Sioule

Vichy

Les bureaux de poste ouverts en Ardèche (07)

Annonay Le Vert

Le Cheylard

Coucouron

Les bureaux de poste ouverts dans l'Aube (10)

Troyes Thibaud 38 rue Louis-Ulbach.

Sainte-Savine 63 Av. du Général-Gallieni.

Saint-André-les-Vergers 6 Av. de l'Île Germaine.

Bar-sur-Aube 16 rue d'Aube.

Bar-sur-Seine : 9 rue Charle-Moreau.

Romilly-sur-Seine 32 rue de la Boule d'Or.

Les bureaux de poste ouverts dans les Bouches-du-Rhône (13)

Aix-en-Provence : Jas de Bouffan et La Rotonde

Arles : Les Lices

Allauch Village

Marseille Colbert

Marseille La Pleine

Marseille Camille Pelletan

Marseille National

Marseille Cinq Avenues

Marseille Place Castellane

Marseille Saint Ferreol

Marseille Pont de Vivaux

Marseille La Pomme

Marseille Saint-Marcel

Marseille La Rose

Marseille Saint-Just

Marseille Le Merlan

Marseille Saint-Barthelemy

Marseille Saint Antoine

Marseille Saint-Louis

Marseille Saint Henri

Marseille Saint André

Marseille Grand Littoral

Marseille L'Estaque

Martigues Jonquières

Tarascon

Les bureaux de poste ouverts dans le Cantal (15)

Aurillac Jordanne

Arpajon-sur-Cère

Mauriac

Maurs

Saint-Flour

Les bureaux de poste ouverts en Dordogne (24)

Montpon-Ménestérol

Mussidan

Nontron

Périgueux Theatre

Ribérac

Trélissac

Coulounieix-Chamiers

Bergerac

Le Bugue

Sarlat La Canéda

Les bureaux de poste ouverts dans le Doubs (25)

Audincourt

Besançon Proudhon, Palente, Chaprais et Battant.

École-Valentin (horaires aménagés)

Morteau

Pontarlier (horaires aménagés)

Saint-Vit (horaires aménagés)

Valdahon (Horaires aménagés)

Bureaux de poste ouverts dans la Drôme (26)

Nyons

Pierrelatte

Romans sur Isère

Romans La Monnaie

Valence Herriot

Valence Championnet

Valence Victor Hugo

Montélimar Europe

Les bureaux de poste ouverts dans le Finistère (29)

Pas d’information disponible

Plougastel-Daoulas est fermé.

Bureaux de poste ouverts dans l'Hérault (34)

Agde

Bédarieux

Béziers Citadelle

Béziers Devèze

Clermont l'Hérault

Lattes

Lunel Tivoli

Montpellier Rondelet

Montpellier Préfecture

Montpellier Saint-Clément

Montpellier La Paillade

Montpellier Facultés

Montpellier Antigone

Montpellier Mas Devron

Sète

Castelnau-Le-Lez

Pézenas

Fabrègues

Frontignan Mistral

Castries

Sérignan

Mauguio

Bureaux de poste ouverts en Indre-et-Loire (37)

Amboise

Chinon

Joué-lès-Tours

Loches

Montlouis sur Loire

Monts

La Riche

Saint Pierre des Corps

Tours Béranger

Tours Coty

Tours Grammont

Bureaux de poste ouverts en Isère (38)

Bourgoin

Roussillon

Crolles

Domène

Echirolles principal

St Martin d'Hères principal

Vizille

Meylan

Pontcharra

Le Pont de Claix

Voiron

Grenoble Chavant, Berriat, Jean Perrot, Terray, République, Foch

Bureaux de poste ouverts en Haute-Loire (43)

Brioude

Monistrol-sur-Loire

Le Puy-en-Velay Les Carmes

Yssingeaux

Ambert

Bureaux de poste ouverts en Loire-Atlantique (44)

Nantes Beaulieu

Nantes Beauséjour

Nantes Doulon

Nantes Eraudière

Nantes Talensac

Nantes Zola

Nantes République

Nantes Malakoff

Ancenis

Saint-Sébastien-sur-Loire

Pontchateau

Châteaubriant

Orvault

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire République

Bureaux de poste ouverts dans le Loiret (45)

Beaugency

Châlette-sur-Loing principal

Châteauneuf-sur-Loire

Fleury-les-Aubrais principal

Gien

Montargis

Olivet

Orléans Place de Gaulle

Orléans Place d'Arc

Orléans Argonne

Orléans Université

Orléans Saint Marceau

Pithiviers

Bureaux de poste ouverts en Lot-et-Garonne (47)

Agen Carnot

Marmande

Fumel

Nérac

Le Passage

Tonneins

Villeneuve-sur-Lot

Maine-et-Loire (49) les bureaux de poste ouverts :

Cholet Travot

Cholet Carteron

Angers Bamako

Angers Justices

Angers Belle Beille

Angers Monplaisir

Angers Ralliement

Avrillé

Mûrs-Erigné

Saumur Volney

Bureaux de poste ouverts Manche (50)

Avranches

Carentan-les-Marais

Cherbourg (bureau principal)

Granville

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Tourlaville

Valognes

Villedieu-les-Poëles

Les bureaux de poste ouverts en Mayenne (53)

Laval Mendès France (à partir de 13h45)

Saint-Berthevin

Bonchamp-lès-Laval

Château-Gontier

Mayenne et Évron

Les bureaux de poste ouverts dans le Puy-de-Dôme (63)

Aubière

La Bourboule

Clermont-Ferrand Saint-Eloi

Clermont-Ferrand Place Gaillard

Clermont-Ferrand Saint-Jacques

Clermont-Ferrand Neyrat

Issoire

Les bureaux de poste ouverts dans le Bas-Rhin (67)

Strasbourg Ampère 40 Rue de Wattwiller

Strasbourg Esplanade 27 Avenue du Général de Gaulle

Strasbourg Finkwiller 18 Rue Finkwiller

Strasbourg Fonderie 1 Rue de la Fonderie

Strasbourg Forêt Noire 59 Avenue de la Forêt-Noire

Strasbourg Hautepierre Place André Maurois

Strasbourg Koenigshoffen 104 Route des Romains

Strasbourg Meinau 37 Rue de la Canardière

Strasbourg Parlement Européen Allée du Printemps

Les bureaux de poste ouverts dans la Sarthe (72)

La Ferté-Bernard

La Flèche

Sablé sur Sarthe

Le Mans République

Le Mans Les Maillets

Le Mans Gare

Le Mans Chasse Royale

Les bureaux de poste ouverts dans le Tarn (81)

Albi Vigan

Albi De Gaulle

Carmaux

Gaillac

Graulhet

Lavaur

Les bureaux de poste ouverts dans le Tarn-et-Garonne (82)

Castelsarrasin

Caussade

Montauban Midi-Pyrénées

Montauban Pont-de-Chaumes

Les bureaux de poste ouverts en Haute-Vienne (87)

Saint-Yrieix-la-Perche est ouvert.

Les bureaux de poste ouverts dans les Vosges (88)

Gérardmer

Remiremont

Les bureaux de poste ouverts dans le Vaucluse (84)

Apt

Avignon Les Olivades

Avignon Pont des deux eaux

Avignon République

Bollène

Carpentras

Monteux

Orange

Bureau de poste ouvert à proximité de chez moi en période de Coronavirus?

Pour avoir l'information en temps réel, "Trouver un bureau de poste", en renseignant le code postal ou le nom de votre ville.

Quels sont les horaires des bureaux de poste ouverts ?

Les bureaux de poste qui sont ouverts en période de coronavirus le sont à partir de 11 heures tous les matins vérifiez l’information sur le site de La Poste et prévoyez un long temps d’attente