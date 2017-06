Listéria: deux lots de fromage de Neufchâtel contaminés retirés de la vente

Alerte à la listériose. Un appel a été lancé ce vendredi 30 pour mettre en garde les consommateurs qui auraient acheté des fromages de Neufchâtel. Deux lots de ces produits issus d'une fabrique de Buchy (Seine-Maritime) ont été contaminés par la listeria, bactérie responsable de la listériose.

Les lots contaminés sont les numéros 1D143 et 2D143 des fromages Neufchâtel AOP et Neufchâtel AOP Itinéraire des saveurs, à consommer avant le 16 juillet prochain. Ils ont été vendus en grande surface, notamment dans des magasins Carrefour, Monoprix et Intermarché. Les consommateurs sont invités à vérifier leur réfrigérateur et à détruire les produits concernés ou à les ramener à leur magasin s'ils souhaitent être remboursés.

Pour les personnes qui ont consommé des produits de la marque, il est nécessaire de guetter l'apparition des symptômes dus à la bactérie: fièvre accompagnée ou non de maux de tête ou de troubles digestifs. Ces désagréments peuvent survenir assez tard après la consommation d'un aliment contaminé, le délai d'incubation de la maladie pouvant aller jusqu'à huit semaines. En cas de tels symptômes, il est nécessaire de consulter un médecin et de lui signaler avoir consommé l'un des produits concernés.

La listériose est une maladie rare mais qui reste potentiellement mortelle. Les personnes fragiles ou dont le système immunitaire est déjà fragilisé sont particulièrement exposées: personnes âgées, femmes enceintes et nouveau-nés.

Ce rappel intervient au lendemain d'un autre concernant certains lots de steaks hachés vendus par les supermarchés Auchan du 21 au 26 juin. Les deux lots concernés portent les numéros 7171SO2, et 7171C02.