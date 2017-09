Loi Travail - Grève et manifestation du 12 septembre: un RER B sur deux seulement et changement obligatoire à Gare du Nord

Les usagers du RER B ont déjà pu le constater ce mardi 12 au matin: la grève contre les ordonnances pour réformer la loi Travail touche de plein fouet leur ligne. La RATP a annoncé seulement un train sur deux dans toutes les directions: Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Robinson, l'aéroport Charles de Gaulle ou Mitry-Claye.

Mais attention, pour aller du nord vers le sud (ou l'inverse) il faudra obligatoirement effectuer une correspondance à la Gare du Nord. Selon les utilisateurs de Twitter, des agents sont présents dans la station pour indiquer quelle direction prendre à ceux qui ne sauraient pas faire la correspondance. Cependant d'après les témoignages, ils seraient débordés face à l'affluence d'usagers.

[Mouvement social] Changement de train nécessaire à Gare du Nord pour poursuivre votre voyage vers le sud ou vers le nord de la ligne #RERB pic.twitter.com/qwUbapjybx — RER B (@RERB) 12 septembre 2017

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.