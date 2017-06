Lot: des habitants d'un désert médical publient une vidéo irrésistible pour attirer un nouveau médecin (vidéo)

A Catus, dans le département du Lot, on manque certes de médecins mais pas d'humour. La ville de 5.000 habitants est en effet inquiète: un poste de généraliste dans la maison médicale de la commune reste à pourvoir. Or, il semble peiner à trouver preneur. C'est pourquoi plusieurs habitants ont décidé de faire une petite vidéo promotionnelle pour vanter les mérites des lieux. Et le ton adopté rend cette vidéo pour le moins irrésistible... du moins c'est ce que les riverains espèrent!

Plusieurs habitants se mettent en effet en scène, feignant l'indignation (en ayant quand même du mal à garder leur sérieux): "Quoi? Pas assez de docteurs à Catus?" Et c'est parti pour deux minutes d'argumentation sur le ton de l'ironie. "Si vous aimez le froid, le gris, la pluie, si vous avez pris goût aux embouteillages, si les gens heureux vous agacent (…), ce job n'est pas pour vous!" annonce la voix-off, tout en montrant, bien sûr, des images de nature verdoyante et d'habitants chaleureux en décalage avec l'annonce.

Malgré la beauté apparente des lieux, Catus reste malgré tout un désert médical, comme l'ensemble du département du Lot d'ailleurs. Catus n'est pas la première commune à essayer d'attirer des vocations médicales par une vidéo, même si le contenu particulier de celle-ci la rend atypique. D'autres communes sont même allées plus loin encore en organisant des "speed-dating" ou même en proposant de céder des cabinets médicaux sur le site Le Bon Coin. Selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), la France compte environ 200 déserts médicaux.