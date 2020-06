Loto, EuroMillions, Keno : comment jouer en ligne sur le site de la FDJ ?

Jouer à de nombreux jeux de la FDJ sans sortir de chez soi, c’est possible, à condition de savoir comment faire : voici la marche à suivre, les détails pour le Loto, l’EuroMillions et le Keno.

Jouer au Loto, à l’EuroMillions et à d’autres jeux comme le Keno ne demande plus nécessairement de sortir de chez soi : il est tout à fait possible de le faire en ligne, depuis son smartphone, sa tablette ou bien son ordinateur. Cela a de nombreux avantages : il est possible de remplir ses grilles en prenant tout le temps nécessaire pour le faire, sans la pression d’une file d’attente, par exemple. Vous pouvez vous occuper de vos grilles quand vous le voulez, au moment d’une pause, avant d’aller vous coucher, tôt le matin… c’est vous qui décidez ! Et vous pouvez profiter de cette opportunité jusqu’à la dernière minute, ce qui n’est pas forcément possible lorsque vous devez vous déplacer pour jouer. En bref, jouer en ligne sur FDJ.fr présente de nombreux avantages.

Loto, EuroMillions : jours et heures de tirage, tout savoir

Jouer au Loto et jouer à l’EuroMillions en ligne, c’est bien, mais mieux vaut tout de même être au courant de certains points importants, notamment les jours de tirages, et les heures limites pour participer ! Du côté du Loto, ce sont trois tirages par semaines qui ont lieu le lundi, le mercredi et le samedi. Les tirages ont lieu à 20h20, dans les locaux de FDJ, sous le contrôle d’un huissier de justice. Vous pouvez participer jusqu’à 20h15, et annuler vos éventuelles prises de jeux jusqu’à la dernière minute. Les résultats du tirage sont connus aux environs de 20h45 sur le site et l’application FDJ.

Du côté de l’ EuroMillions , deux tirages ont lieu chaque semaine, le mardi et le vendredi. Là aussi, la règle est la même : vous pouvez jouer jusqu’à 20h15 et vous avez jusqu’à 20h20 pour annuler si vous le souhaitez. Le tirage se déroule en deux parties : à 20h20, le gagnant du My Million est tiré au sort, puis le tirage de la cagnotte de l’EuroMillions a lieu à 21h05. Les résultats sont respectivement publiés à 20h35 et 21h45 sur FDJ.fr.

Et le tirage du Keno ?

Le Keno Gagnant à vie est un jeu à un peu différent, dans la mesure où il profite deux tirages par jour, tous les jours de la semaine ! Il est donc possible de tenter sa chance quotidiennement deux fois. Pour le tirage de la mi-journée, vous avez jusqu’à 13h pour participer, en vue d’un tirage qui se déroule à 13h05 et pour le tirage du soir, jusqu’à 20h pour un tirage à 20h05. Vous avez jusqu’au dernier moment pour annuler votre prise de jeu si vous le désirez. Les résultats sont mis en ligne dans la foulée des tirages quotidiens. Par ailleurs, si vous voulez participer au tirage du soir suivant, vous devez patienter jusqu’à 20h20 pour le faire.

Comment s’inscrire le site de la FDJ pour jouer en ligne ?

Pour s’inscrire sur le site de FDJ, il est nécessaire de résider en France, d’être majeur et de disposer d’une pièce d'identité valide ainsi que d’un compte bancaire à son nom. Lors de l’inscription, ces données sont requises pour la validation finale. Une fois que vous disposez d’un compte, il ne vous reste plus qu’à l’alimenter de la somme d’argent nécessaire pour jouer, et de remplir vos grilles pour le ou les jeux de votre choix. Bonne chance à vous !

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.

Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

