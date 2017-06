Loto – Résultat et grille des gains du samedi 24 juin 2017: pas de grand gagnant, la cagnotte grimpe

RESULTATS LOTO - Les résultats du tirage du Loto de samedi 24 juin 2017 sont tombés. Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 6 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux. Voici les cinq bons numéros et le numéro chance qu'il fallait cocher, ainsi que le Joker+ et les 10 codes gagnants à 20.000 euros:

23 – 24 – 27 – 35 – 48 et numéro chance: 5

Code Joker+: 3 700 223

Codes gagnants à 20.000 euros:

A 3909 4555 - D 6176 0978 - E 0188 7963 - F 8356 1710 - I 3955 7914 - M 6335 7210

N 3271 7146 - O 0117 4255 - Q 7708 6220 - S 9071 4362

Le prochain tirage du Loto se déroulera lundi 26 juin. Une cagnotte de 7 millions d'euros sera mise en jeu.

Créé en juillet 1975 pour moderniser l'antique Loterie Nationale, le Loto compte plusieurs millions de joueurs réguliers en France: 21 millions de Français tentent leur chance au moins une fois par an. Pour une mise de 2,20 euros, chaque joueur dispose d'une chance sur un peu plus de 19 millions de décrocher le jackpot, c'est-à-dire cocher les cinq bons numéros et le numéro chance.

Depuis le 6 mars 2017, dix tickets sont également tirés au sort et chacun rapporte à son heureux détenteur la somme de 20.000 euros.

Le record de gain est de 24 millions d'euros décroché le 6 juin 2011. Chaque année, plusieurs dizaines de Français deviennent millionnaires grâce au jeu: 41 en 2010, 45 en 2011, 47 en 2012 ou encore 30 en 2013...

Pour un euro de plus, donc trois au total par grille, il est également proposé de participer au tirage du Joker+. Celui-ci, composé de sept chiffres, permet d'espérer remporter un gain de 500.000 euros supplémentaires et est mis en jeu à chaque tirage.