Loto: un joueur n'a plus qu'un jour pour récupérer son million d'euros

Le compte à rebours est lancé. Il a désormais jusqu'à vendredi pour récupérer son gain avant qu'il soit définitivement perdu. Le 2 octobre dernier, un Parisien a validé un ticket de loto dans le IVe arrondissement mais ne s'est jamais fait connaître auprès de la Française des Jeux pour percevoir son million d'euros. La FDJ a donc expliqué qu'elle lui donnait jusqu'à vendredi 15 décembre minuit pour donner signe de vie. Dans le cas contraire, son gain sera à nouveau mis en jeu.

Alors, devant l'urgence de la situation et afin de lui donner toutes les chances de récupérer ce qui lui est dû, de se reconnaître et de se faire connaître, la Française des Jeux a exceptionnellement communiqué à la ville et le nom du point de vente. "Il s'agit d'un joueur qui a pris un abonnement le 13 septembre 2017 et cela pour cinq semaines", a précisé l'organisme via un communiqué.

"Son contrat s'expirant donc le 16 octobre dernier, il lui restait 60 jours pour se manifester depuis la date de fin de sa souscription", a-t-il ajouté précisant que "ce dernier a effectué son jeu au point de vente Le troquet du Temple, dans le quartier du Marais à Paris (4e) avec la combinaison gagnante: 1-11-12-20-28/7".

Alors si l'heureux gagnant se reconnaît dans cette description, il devra se dépêcher pour récupérer son gain et vivre probablement l'un des plus beaux jours de sa vie. Ainsi, il doit téléphoner au Service Clients de la Française des Jeux au plus vite au 09.69.36.60.60.

Pour rappel, le 2 octobre dernier, deux joueurs avaient remporté les deux millions d'euros mis en jeu. Mais le premier gagnant n'avait pas perdu de temps pour se manifester et récupérer son gain à Gouvieux dans la Somme.