Loto: une nouvelle formule, des emojis et une cagnotte à 9 millions d'euros ce lundi

Le loto devrait désormais être plus ludique et faire plus d'heureux chaque semaine. La nouvelle formule du jeu sera testée en France pour la première fois lors du tirage de ce lundi 6. L'essentiel du jeu ne change pas mais un nouveau système de gains supplémentaires est mis en place, ainsi que des emojis.

Sur le modèle du système "My Million" de l'Euromillion, le Loto compte désormais lui aussi un système de tirage au sort. Dix tickets, quel que soit le nombre total de joueurs, seront ainsi sélectionnés au hasard lors de chaque tirage et se verront attribuer 20.000 euros, indépendamment des éventuels gains générés par la grille.

Mais c'est surtout visuellement que le loto va changer, du moins dans sa version en ligne. En effet, le joueur a désormais la possibilité de remplacer la grille de 49 numéros et 10 numéros chance par 59 émojis, et ainsi de cocher des visages arborant des expressions différentes. Une fois coché, l'emoji dévoile le numéro correspondant. Un "relooking" qui doit rendre la sélection des numéros un peu plus ludique et vise un public plus jeune.

Cette première pour "lotoji" et le système du tirage au sort s'accompagne ce lundi 6 d'une cagnotte conséquente de 9 millions d'euros.

Créé en juillet 1975 pour moderniser l'antique Loterie Nationale, le Loto compte plusieurs millions de joueurs réguliers en France: 21 millions de Français tentent leur chance au moins une fois par an.