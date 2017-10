"Love Baguette": une opération dans les boulangeries pour agir contre le sida (vidéo)

Agir contre le sida grâce à des petits gestes quotidiens, c'est possible. Alors pour aider les Français à se sensibiliser d'avantage, l'association Aides a lancé une grande opération de collecte nationale, baptisée "Love Baguette", qui invite chacun à participer de manière concrète pour mettre fin à l'épidémie.

Ainsi, pendant une semaine, jusqu'au 18 octobre, plus de 1.000 boulangeries en France proposeront une baguette en forme de ruban. Elle sera mise en vente au prix de deux euros, dont 1 euro sera reversé à l'association. "Mettre fin au sida est possible, mais il est nécessaire que chacune et chacun se mobilise. C’est pourquoi, chez AIDES, nous sommes fiers-ères de lancer ce projet qui permet à tous-tes de participer à la construction d’un monde sans sida, à travers un de nos gestes les plus quotidiens", s'est réjouit Aurélien Beaucamp, le président de l’association. Un petit rien qui pourrait finalement rapporter beaucoup sachant qu'en France, près de 28 millions de baguettes sont vendues par jour, soient environ 320 baguettes par seconde.

Et pour impacter un maximum de personnes, l'association a souhaité faire appel à Norbert Tarayre (co-animateur de l'émission "La meilleure boulangerie de France") dans le cadre de cette opération, lequel a accepté de mettre son humour et son franc parler au service de la lutte contre le sida.

Au total, avec plus de 36 millions de morts à ce jour, le VIH continue d’être un problème majeur de santé publique. Selon les chiffres de l'OMS, 1,1 million de personnes sont décédées en 2015 d’une cause liée au VIH dans le monde. En France, 150.000 personnes vivent avec le Sida, 30.000 personnes ignorent leur séropositivité et près de 7.000 contaminations sont enregistrés chaque année.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le VIH peut se transmettre par le contact étroit et non protégé avec les liquides organiques d’un sujet infecté: sang, lait maternel, sperme et sécrétions vaginales. En revanche, on ne contracte pas l’infection lors des gestes courants de la vie quotidienne: baisers, étreintes, poignées de mains, partage d’objets personnels, ingestion d’eau ou de nourriture.