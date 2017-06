Manger trop tard le soir augmenterait la prise de poids et favoriserait le développement du diabète

Le souper n'est guère bon pour la santé. Selon une étude publiée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie et relevé par Santé magazine, manger plus tard le soir est néfaste pour la santé, tant au niveau de la prise de poids que sur le développement de maladies chroniques, diabète en tête.

Pour arriver à cette constatation, les scientifiques ont fait appel à neuf adultes en bonne santé et leur ont demandé de manger à des heures spécifiques pendant seize semaines. Dans une première phase de huit semaines, les participants à l'expérience ont mangé trois repas par jour et deux collations entre 8h et 19h. Lors de la seconde phase, ils ont mangé trois repas par jour et deux collations mais à partir de 12h et jusqu'à 23h. Au cours de l'expérience, les cobayes se sont astreints à une période sommeil de 23h à 9h.

Les résultats de l'expérience ont montré que lorsque les participants avaient mangé le plus tard, leur poids avait sensiblement augmenté. Les résultats ont aussi permis de constater que leur quotient respiratoire, c'est-à-dire la part de dioxyde de carbone produite par rapport à l’oxygène consommé, a également augmenté.

Les chercheurs ont entrepris une série d'autres mesures qui ont reflété des profils métaboliques négatifs: un taux plus important d'insuline, de glycémie à jeun (taux de sucre dans le sang), de cholestérol et de triglycérides.

"Nous savons, à partir de nos études sur le sommeil, que lorsque vous êtes privés de sommeil, cela affecte négativement le poids et le métabolisme en raison de la consommation d'aliments la nuit. Mais maintenant, ces premiers résultats donnent une image plus complète des avantages à manger tôt dans la journée", a expliqué le professeur Namni Goel, chercheur associé en psychologie et auteur principal de l'étude.

En effet, "manger plus tard peut favoriser un profil négatif du poids et des taux de glucose et d'insuline plus élevés, qui sont impliqués dans le diabète, le cholestérol et les triglycérides, eux-mêmes liés à des problèmes cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé".

"Bien que les changements de style de vie ne soient jamais faciles, ces résultats suggèrent que manger au début de la journée peut aider à prévenir ces effets chroniques néfastes pour la santé", a déclaré un autre scientifique du projet, le professeur Kelly Allison.