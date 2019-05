Manifestation pour le climat à Paris vendredi: le parcours et les horaires (plan)

Une manifestation est organisée ce vendredi 24 à Paris dans le cadre de l'appel international à la "grève pour le climat". Ce sont en premier lieu les jeunes qui sont invités à défiler pour l'avenir de la planète.

Les manifestants doivent se rassembler à partir de 13h place de l'Opéra. Le cortège devrait s'élancer à 14h sur l'itinéraire suivant: Boulevard des Capucines, boulevard des Italiens, boulevard Montmartre, boulevard Poissonnière, boulevard de Bonne Nouvelle, boulevard Saint-Denis, boulevard Saint-Martin.

Un itinéraire assez court (3 kilomètres environ) mais qui aboutira place de la République à un rassemblement statique qui devrait durer plusieurs heures, la dispersion n'étant pas attendue avant 19h.

Le trafic sera perturbé "à partir de 13 heures, ou plus tôt si les circonstances l’exigent" autour de l'Opéra, prévient la préfecture. Il sera interdit de circuler "à l'intérieur d'un périmètre délimité par les voies suivantes qui demeureront, elles, libres à la circulation: Rue Scribe, place Diaghilev, boulevard Haussmann, rue de Richelieu, rue Ménars, rue du Quatre Septembre, rue Louis Le Grand, rue Daunou" (en bleu sur le plan ci-après).

Le long du parcours de la manifestation, le trafic sera impossible "dès que nécessaire" entre les voies suivantes: Rue Le Peletier, rue Rossini, rue de la Grange Batelière, rue du Faubourg Montmartre, rue Bergère, rue de l’Echiquier, rue de Metz, boulevard de Strasbourg, rue du Château d’Eau, rue Bouchardon, rue René Boulanger, rue de Lancry, rue Albert Thomas, rue Beaurepaire, rue Léon Jouhaux, rue Yves Toudic, rue de Malte, avenue de la République, place de la République, rue du Temple, rue Meslay, rue Saint-Martin, rue Réaumur, place de la Bourse, rue du Quatre Septembre (en jaune).

La préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées. La RATP n'avait annoncé ce vendredi matin aucune fermeture de station de métro mais cela pourrait évoluer sur demande des autorités et selon l'évolution des conditions sécuritaires.

En France, plus de 85 associations et syndicats appellent à se mobiliser. Pour les salariés ne pouvant pas se joindre aux marches vendredi, le collectif "Citoyens pour le climat" suggère d'aller travailler avec un brassard pour soutenir les grévistes ou d'interpeller son employeur sur le réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité.

Samedi, d'autres marches à pied ou à vélo sont prévues dans 80 villes, essentiellement en France, mais pas à Paris.