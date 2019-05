Manifestations de forains à Paris ce jeudi: le point

Quatre manifestations de forains sont prévues ce jeudi à Paris, dans la capitale mais aussi sur le périphérique intérieur et extérieur. Marcel Campion a en effet appelé au blocage de la circulation.

Des itinéraires de manifestations ont ainsi été déposés en préfecture. La circulation risque donc d'être fortement perturbée à Paris puisque le "roi des forains" a annoncé la présence de "centaines de camion" et d'un millier de Harley Davidson en plus de manifestants à pied.

Une premier rassemblement est prévu à la Foire du trône, installée dans le 12ème arrondissement de Paris sur la Pelouse de Reuilly.

Le cortège devait partir à 12h30 et empruntera la route des Fortifications, l'avenue de la Porte de Charenton, le boulevard Poniatowski, le pont National, le boulevard du Général Jean Simon, le boulevard Masséna, l'avenue d’Ivry, l'avenue de Choisy, la place d’Italie, le boulevard Auguste Blanqui, le boulevard Saint-Jacques, la place Denfert Rochereau, le boulevard Raspail, la place Pablo Picasso, le boulevard du Montparnasse, la place Léon-Paul Fargue, le boulevard des Invalides, la rue de Grenelle et enfin la rue de Constantine, comme l'a précisé la préfecture.

Deux autres cortèges sont prévus sur les boulevards périphériques entre 13h et 17h. Le premier partira de la Porte Maillot et se dirigera vers la Porte de Charenton en empruntant le périphérique extérieur tandis que le second fera un tour complet du périphérique avant de rejoindre la Porte Dorée.

Un dernier cortège de véhicules a aussi été annoncé: il s'étendra entre Tremblay-en-France et la rue Lucien Bossoutrot, dans le 15ème arrondissement de la capitale.

L'itinéraire suivant sera emprunté selon la préfecture: "RD 40, bretelle accès A104 (direction Paris/A1), A104, bretelle de sortie vers A1 (direction Paris/Bobigny/Saint Denis), A3 (direction Bobigny), bretelle de sorte vers A1 (direction Saint Denis/Paris centre), A1, échangeur Chapelle, bretelle d’accès au boulevard périphérique intérieur, boulevard périphérique intérieur, bretelle de sortie quai d’Issy-les-Moulineaux, quai d’Issy-les-Moulineaux, place du Moulin de Javel, quai André Citroën, place Fernand Forest, quai de Grenelle, place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver, quai Branly, avenue de la Bourdonnais, place du Général Gouraud, avenue Joseph Bouvard, place Jacques Rueff, avenue Joseph Bouvard, avenue de Suffren, quai Branly, place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver, quai de Grenelle, place Fernand Forest, quai André Citroën (souterrain des Cévennes), place du Moulin de Javel, bretelle d’accès pont du Garigliano, boulevard du Général Martial Valin, rue Lucien Bossoutrot".