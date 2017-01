Marseille, lanterne rouge des grandes villes pour le transport à vélo

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1,3% des actifs vont travailler à bicyclette contre 1,9% pour la moyenne nationale, selon les chiffres de l'Insee. Le vélo est à peine utilisé pour des trajets courts. 2,3% des actifs de Paca contre 4,2% au niveau national. A contrario, et comme pour la moyenne nationale, 70% des actifs se déplacent en voiture. Le département des Bouches-du-Rhône est à la traine, et notamment sa métropole, Marseille où 1,5% des actifs se déplacent à vélo, la plaçant loin derrière Strasbourg (16%).

Rien d'étonnant selon le collectif marseillais "Vélo en ville" qui dénonce l'absence d'infrastructures, de pistes ou de parkings, le stationnement sauvage d'automobiles sur des voies réservées aux cyclistes, la cohabitation forcée des cyclistes et piétons sur des voies non ou mal matérialisées ou encore la faible longueur de pistes s'interrompant brutalement en rejetant le cycliste dans un flot de circulation.

"C'est une histoire de volonté politique", estime Cyril Pimentel, coordinateur de "Vélo en ville". Deux fois et demie plus étendue que Paris, Marseille avec ses quelque 70 km est loin derrière les 800 km de pistes cyclables de la capitale. Cyril Pimentel préfère parler "d'aménagements cyclables" qui sont "de qualité déplorable". Aucun n'est en site propre, protégé, le cycliste devant partager la chaussée avec les voitures ou le trottoir avec les piétons.

Durant un an, l'une des principales voies cyclables, sur l'avenue du Prado, a même été interdite aux vélos par le tribunal administratif qui avait rejeté la création de pistes sur les trottoirs. Le jugement a été invalidé en appel mais les pistes, pas entretenues, y sont aujourd'hui à peine visibles, marquées par deux bandes blanches et des sigles au trois quarts effacés au sol, avec de temps à autre, des panneaux d'avertissement : "cyclistes, respectez les piétons".

"La situation n'est pas satisfaisante", admet Jean-Pierre Serrus, vice-président de la métropole Aix-Marseille Provence qui a initié l'écriture d'un agenda de la mobilité entre les 92 communes concernées. "Le vrai sujet ce sont les aménagements et la sécurité", analyse-t-il en prônant une "culture du partage de l'espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes". Le premier frein à l'utilisation du vélo, "c'est la place laissée à la voiture", juge Cyril Pimentel, déplorant "un laisser-aller de la part des politiques". Le collectif demande de "contraindre la place de la voiture", notamment en limitant les zones de stationnement gratuit et "les 25% de stationnement illégal mais toléré".

Si Marseille est loin derrière Strasbourg c'est que la capitale alsacienne "a peut-être une politique en matière de déplacements plus ancienne", analyse Patrick Redor, directeur régional de l'Insee. Lui même cycliste qui, faute de parking en bas de l'immeuble, gare son vélo... dans son bureau.

Ville championne pour les embouteillages, la cité phocéenne a reçu en 2013 le "clou rouillé", trophée de la ville la moins cyclable, de la part de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB).

La métropole semble pourtant faire des efforts avec la mise en libre service de 1.000 vélos et 123 stations. Elle revendique 10.000 abonnés. Mais pour les guider, aucune carte de voies cyclables n'a été éditée. Celles mises en ligne par des associations de cyclistes peuvent comporter des pièges, comme cette piste, signalée rue de Rome, entre deux rails de tramways, dangereuse et extrêmement fréquentée, mais qui n'est dans les faits pas autorisée.

Pour mettre fin au "flou marseillais" sur la signalisation et l'absence de création de pistes cyclables, le collectif Vélo en ville a saisi à cinq reprises la justice. La métropole "a été cinq fois condamnée mais rien n'y fait", se désole Cyril Pimentel.