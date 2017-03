Médicaments au volant: attention danger (VIDEO)

Prendre des médicaments ou conduire, il faut choisir: c'est en quelque sort le message que souhaitent faire passer la Sécurité routière, l'ordre national des pharmaciens et le ministère de la Santé. Ils ont signé mercredi 22 une convention afin de mieux informer le public sur les risques liés à la prise de médicaments sur la conduite de véhicules. Une initiative qui se traduit notamment par une vaste campagne d'information lancée dans les pharmacies.

Désormais, dans les officines, un kit de communication sera mis à la disposition des pharmaciens pour sensibiliser le public. A l'intérieur: une affiche, un film d’animation pédagogique, un dépliant et une fiche mémo qui rappelle la signification des trois pictogrammes de couleur jaune, orange et rouge apposés sur les boîtes des médicaments pouvant présenter des risques pour la conduite. Car en France, 3,4% des accidents mortels de la route sont liés à une prise de médicaments, et dans la moitié des cas, les traitements en cause sont des benzodiazépines (anxiolytiques ou somnifères), consommés par plus de 11 millions de personnes dans l’Hexagone.

C'est pourquoi il est très important d'identifier le pictogramme. Le premier de couleur jaune indique qu'il ne faut pas conduire sans avoir lu la notice. Les effets ayant des conséquences sur la conduite peuvent se trouver dans différentes rubriques: "conducteurs et utilisateurs de machines", "mises en garde et précautions d'emploi" ou bien dans les "effets indésirables". Le deuxième (l'orange) stipule qu'il ne faut pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Il recommande d'être "très prudent". Quant au dernier (le rouge), il interdit de conduire et recommande fortemment de demander l'avis d'un médecin avant de se servir à nouveau de son véhicule.

Alors pour éviter de se retrouver privé de son véhicule, la Sécurité routière rappelle qu'il est nécessaire d'indiquer à son médecin traitant et à son pharmacien son mode de déplacement. Suite à quoi, ils pourront rechercher le médicament qui altèrera le moins possible les capacités à conduire. De plus, il est également recommandé d'indiquer les autres médicaments pris en parallèle afin qu'ils puissent tenir compte d'éventuelles interactions.

