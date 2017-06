Météo du week-end du 1er et 2 juillet: pluie sur l'ensemble de la France, un léger mieux dimanche

Rangez vos shorts, le temps est aux l'imperméables ce week-end du 1er au 2 juillet. Le temps sera particulièrement pluvieux et froid pour la saison sur la presque totalité du territoire. Cette météo post-canicule devrait donc perdurer dans les prochains jours selon Météo France.

> Samedi 1er juillet:

Pour ce premier jour de juillet, le temps sera perturbé. Des averses sont à prévoir à partir du début de journée dans la majeure partie nord de la France. Les intempéries traverseront la France durant la journée pour atteindre le Sud-Est en fin d'après-midi. Côté température le Sud stagnera autour de 20 à 21 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Les habitants de Provence-Alpes-Côte-d'Azur pourront profiter de 26 degrés aux alentours de midi tandis que dans la moitié Nord, le mercure ne dépassera pas les 20 degrés.

> Dimanche 2 juillet:

Une légère amélioration est prévue pour ce dernier jour de week-end. Les intempéries devraient être atténuées sur une grande partie du pays, mais la couverture nuageuse restera bien présente en début de journée. Le soleil devrait toutefois montrer le bout de son nez, entre deux averses, durant l'après-midi dans le Sud-Est et le Nord-Ouest du pays. Le thermomètre aussi se montrera quelque peu plus généreux, une hausse de 2 degrés est à prévoir par rapport à samedi tant au Nord qu'au Sud de l'Hexagone. Les maximales seront donc de 27 degrés aux alentours de Marseille, 22 à Paris, 19 à Lille, 21 à Bordeaux et Strasbourg.