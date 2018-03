Météo du week-end du 10 et 11 mars: une tempête en perspective

Ceux qui avaient prévu de se faire un petit pique-nique dans les champs ou une balade au soleil peuvent d'ores et déjà changer d'idée car le week-end s'annonce pluvieux dans la plupart des départements français. En effet, Météo France prévoit des conditions assez maussades pour cette fin d'hiver. Mais si la pluie sera au rendez-vous sur la quasi-totalité du territoire, les températures, elles, seront agréables. Nul besoin donc de sortir les gros manteaux et les bonnets pour ce deuxième week-end de mars.

>Samedi

La plupart des Français commenceront leur week-end sous la pluie. Le Sud-Est, le Nord et l'Ouest de la France seront frappés par des averses dès le début de la matinée, un temps maussade qui perdurera jusqu'à la fin de la journée. Selon l'organisme de prévisions météorologiques, des orages sont même attendus dans la Nièvre dans l'après-midi et devraient s'étirer vers les Pyrénées pendant la soirée.

Certains Français en revanche auront de la chance et apercevront les rayons du soleil, notamment ceux habitant dans le Lot, en Corse-du-Sud ou en Saône-et-Loire. Côté thermomètre, les températures seront douces et comprises entre 8 et 18°C dans la matinée et entre 11 et 18°C dans l'après-midi.

>Dimanche

Le dernier jour du week-end ne permettra pas aux Français de faire des activités en plein-air. Une nouvelle fois, ils seront nombreux à se réveiller dimanche matin avec le bruit de la pluie. En effet, elle sera présente sur tout le territoire hormis en Nouvelle-Aquitaine et dans quelques départements de l'Occitanie. Et malheureusement, le temps ne changera pas au cours de la journée. Quant aux températures, elles seront un peu plus basses que la veille. Le thermomètre affichera entre 11 et 17°C dans la matinée et entre 8 et 15°C dans l'après-midi.

Comme annoncé il y a quelques jours, une tempête devrait également frapper l'Hexagone en cette journée de dimanche. D'après les prévisions météorologiques, elle s'étendra des Pays de la Loire aux Hauts-de-France et les rafales pourront atteindre et dépasser les 100km/h. Visiblement, elle a traversé l'Atlantique en cinq jours après avoir impacté les Etats-Unis.