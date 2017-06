Météo du week-end du 17 et 18 juin: il va faire très chaud avant une semaine de canicule

Dès ce week-end les températures auront "un caractère estival". Ce samedi 17, le thermomètre dépassera largement les moyennes de saison, celles-ci étant de 22° au nord et de 25° au sud, selon Météo France. Dès dimanche 18, il fera 31-32° au Nord, 34° dans le Sud-Ouest, avec des pics au plus de 36° sur la cote méditerranéenne.

La semaine prochaine, les conditions anticycloniques se maintiendront avec la généralisation des fortes chaleurs sur l'ensemble du pays. A l'origine de ce phénomène, la présence de nuages élevés bloquant la chaleur, et un vent de nord-ouest faisant pression en retombant des Cévennes. Presque tous les Français bénéficieront d'un temps très secs mais attention, localement des orages seront à prévoir dans la partie sud-est de la France et dans les Pyrénées. Les habitants de la partie nord du pays verront les températures chuter en milieu de semaine mais celles-ci seront toujours au dessus des normales de saison.

Jeudi 22, les orages auront normalement cessés et Météo France prévoit des températures maximales de 34° en Occitanie et minimales de 20° sur les côtes de la Manche.

Le terme de canicule répond à des critères spécifiques: il faut que de très fortes chaleurs diurnes et nocturnes se maintiennent pendant au moins trois jours et trois nuits consécutives, voire davantage. Jusqu'à présent, la chaleur est restée modérée ou de courte durée sur la moitié nord de la France.

Météo France a prodigué à nouveau ses conseils à suivre en cas de fortes chaleurs. Tout d'abord il faut bien penser à manger suffisamment et à bien s'hydrater, il est conseillé de boire au mois un litre et demi d'eau par jour et de proscrire les boissons alcoolisées et trop sucré. Si possible, il est recommandé d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée de rester chez soi volets fermés ou dans tout autre endroit frais.