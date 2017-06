Météo du week-end du 17 et 18 juin: le soleil s'impose sur toute la France

Les shorts, t-shirts et lunettes de soleil seront au rendez-vous ce week-end. Le temps sera particulièrement ensoleillé sur la totalité du territoire. Et ce n'est que le début car cette période de soleil et de chaleur va durer toute la semaine.

> Samedi 17 juin:

Le soleil sera omniprésent pour la journée du samedi. Il y aura seulement quelques passages nuageux sur l'Alsace et de la Lorraine en début de journée. Du côté des températures, les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord, le Limousin et l'Auvergne, entre 14 et 18 degrés au sud et entre 19 et 22 degrés sur le pourtour méditérranéen. Quant aux maximales, prévoyez 20 à 24 degrés l'après-midi sur les côtes de la Manche, 26 à 30 degrés sur le reste du pays à part dans le Sud-Ouest où les températures varieront entre 32 et 35 degrés.

> Dimanche 18 juin:

Même constat que la veille, le soleil sera dégagé et ensoleillé toute la journée, et cela sur toute la France. Le thermomètre indiquera entre 21 et 23 degrés dans le nord de la Normandie. Sur tout le reste du territoire la température restera entre 27 et 30 degrés jusqu'à 14h. Après cette heure, les températures monteront jusqu'à 33 degrés à l'ouest de la France et stagneront, voir baisseront de 1 ou 2 degrés, sur le reste du territoire. Les températures seront plus douces pour la soirée de fin de week-end. Il fera entre 15 et 18 degrés sur l'est de la France, entre 23 et 21 degrés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et il fera plus frais dans le Nord avec 16 à 20 degrés.