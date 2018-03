Météo du week-end: retour du froid samedi et dimanche

Après quelques jours de températures clémentes, le froid va refaire son apparition sur une partie de la France samedi 17 et dimanche 18. De la neige est d'ailleurs à prévoir en plaine dans le Nord-Est.

Le week-end commencera donc par des précipitations et ce partout en France excepté sur la côte méditerranéenne où le soleil sera tout de même voilé.

Dans l'après-midi, des averses orageuses pourraient se produire dans le Sud-Ouest, en Nouvelle-Aquitaine comme en Occitanie. celles-ci devraient cependant rapidement se calmer.

Niveau températures, le thermomètre dépassera très difficilement les 5 degrés au Nord-Est où des chutes de neiges son prévues. Un maximum de 15 degrés est prévu dans la région de Nice qui passera tout de même une bonne partie de la journée sous la pluie.

Dimanche, la neige devrait surtout toucher la région Grand Est. Cependant, que ce soit pour cette journée ou celle d'avant, Météo France n'a pas placé les départements concernés en vigilance orange. Les précipitations seront donc vraiment moindres.

La Bourgogne-Franche-Comté sera aussi touchée par la neige, surtout le long de la frontière franco-suisse. L'Ile-de-France non plus ne sera pas épargnée et Météo France prévoit "quelques flocons" sur toute la région dans la matinée. Un mélange de pluie et de neige devrait ensuite tomber dans l'après-midi.

La pluie sera aussi moins présente sur la France. La Normandie sera totalement épargnée même si le ciel restera voilé. La pointe bretonne subira à nouveau des averses tout comme les Pyrénées et tous les alentours des Alpes.

Si la pluie sera légèrement moins présente dimanche, les températures ne seront pas plus douces que samedi. Un maximum de 14 degrés est prévu à Toulon dimanche. A nouveau, le thermomètre aura beaucoup de difficultés à passer au-dessus des 5 degrés dans une large partie nord-est du pays. Partout ailleurs, les températures oscilleront entre 5 et 10 degrés.