Météo-France: fin de l'épisode neigeux, mais alerte orange dans le Sud pour cause de vents violents

Quatre départements du Sud étaient maintenus en vigilance orange en raison du vent par Météo-France, qui a en outre annoncé une fin de suivi neige et verglas pour 16 autres de l'Ouest et du Nord, dans son bulletin de prévisions de dimanche midi.

Les quatre départements maintenus sont l'Aveyron, la Haute-Garonne, Le Tarn et le Tarn-et-Garonne, en raison d'un épisode de vent d'autant qui a débuté samedi soir à 20 heures.

Dans l'après-midi, le vent d'autan va progressivement se renforcer, prévoit l'organisme. La nuit prochaine et demain lundi les rafales atteindront sur les régions de plaine souvent les 100 km/h. Sur les hauteurs les rafales seront voisines de 120 km/h.

Listant les conséquence possibles, Météo-France prévient que le vent est susceptible de perturber les activités humaines de façon importante. Des dégâts importants sont à attendre.

En outre, les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et ferroviaires (et maritimes). Enfin, quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Aussi Météo-France conseille de limiter ses déplacements et de se renseigner avant de les entreprendre. De prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers, de ne pas intervenir sur les toitures, de ranger les objets exposés au vent, d'installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Par ailleurs, les températures étant partout repassées positives, la vigilance neige/verglas a pris fin.

Les précipitations faibles actuelles progressent vers le nord. Avec le redoux les précipitations seront sous forme de pluies; elles cesseront en cours d'après-midi. En conséquence, le risque verglaçant est terminé, explique Météo France.

Les 16 départements concernés par la fin de suivi neige/verglas sont: Aisne (02), Eure-et-Loir (28), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Oise (60), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).