Températures: mars 2017, le mois le plus chaud depuis 1900

Cette année, la météo du mois de mars a été particulièrement agréable, notamment depuis le début du printemps commencé le 20. Ex-æquo avec celui de 1957, le mois de mars 2017 a été le plus chaud enregistré en France depuis 1900, rapporte Météo France. Digne d'un mois d'avril, le mois de mars a obtenu une température moyenne évaluée à 11°C. C'est 2,3°C de plus que la moyenne de référence, calculée entre 1981 et 2010.

"Les températures ont été élevées tout au long du mois, aussi bien les minimales que les maximales", en particulier au cours des dix derniers jours marqués par des valeurs normalement enregistrées au cours du mois de mai, a précisé Christine Berne, climatologue à Météo France citée par plusieurs médias. Mis à part le mois de mars de 1957, le précédent record affichait 10,7°C de moyenne. Il a été enregistré lors des années 1948, 1994 et 1997.

Le record est aussi dû aux rares gelées enregistrées au courant du mois, ajoute la climatologue. Au nord de la France la commune de Villacoublay ou la ville de Dunkerque ont battu leur propre record de température. Le climat a donc été particulièrement doux dans tout le pays, comme "chez la plupart de nos voisins européens", en particulier en Europe du Nord, a précisé Météo France.

Les bonnes températures n'ont pas empêché la pluie de tomber, la tempête "Zeus" s'est d'ailleurs abattue le 6 et 7 sur tout le littoral ouest du pays. Christine Berne parle d'un mois "bien arrosé", même si les régions habituellement pluvieuses comme la Bretagne, les Ardennes ou le Nord ont été relativement épargnées par les averses. Le beau temps du mois de mars fait suite à un mois de février également très doux.