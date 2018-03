Météo: la neige et le froid vont faire leur grand retour ce week-end

Il n'est toujours pas l'heure de ranger ses manteaux et ses vêtements d'hiver. Après quelques jours de redoux et alors que le printemps approche à grands pas, le froid va faire son grand retour dans l'Hexagone selon les prévisions de Météo France. En effet, à partir de samedi, les températures vont chuter et de nombreux Français se réveilleront même sous la neige.

C'est dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est que les premiers flocons feront leur apparition, précisément dans le Bas-Rhin, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle mais aussi dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Oise et dans la Somme. Le thermomètre affichera entre 1 et 13°C dans la matinée et entre 0 et 12°C dans l'après-midi. Cette journée sera également marquée par la pluie, présente sur la totalité du territoire.

Au grand dam de certains Français, la météo ne sera pas meilleure pour la journée de dimanche. Une nouvelle fois, ils seront nombreux à se réveiller avec le bruit de la pluie. En effet, toute la moitié sud sera frappée par des averses et ce, tout au long de la journée. Quant à la neige, elle sera également présente. Elle touchera toute la moitié nord de l'Hexagone pendant la nuit et se concentrera par la suite dans le Grand-Est, dans les Hauts-de-France mais aussi en Normandie.

Côté températures, elles seront négatives pendant la nuit. Elles seront comprises entre 0 et 13°C dans la matinée et entre 0 et 11°C l'après-midi.

Visiblement le début de semaine ne sera pas meilleure mais un nouveau redoux est attendu pour la fin de semaine prochaine, à quelques jours de l'arrivée du printemps.