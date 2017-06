Météo: treize départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange aux orages

Après la canicule et des températures estivales élevées, retour à une météo automnale. Pendant plusieurs jours, pluie, nuages, grisaille et orages vont se succéder sur une majeure partie du territoire français. Mais le Sud-Ouest devrait accuser le coup ce mardi 27 jusqu'à mercredi 28 au soir. En effet, Météo France a placé ce mardi treize départements de cette région de la France en vigilance orange aux orages.

L'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont concernés d'après le dernier bulletin météorologique.

"De forts orages se développent dès le début d'après-midi sur le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne et se propagent sur la région vers le massif Central. Ils s'accompagnent de violentes averses, de fortes rafales et de grêle" a expliqué Météo France dans son communiqué d'alerte, signalant aussi que les Midi-Pyrénées seraient les plus touchés.

En fonction de l'évolution de la situation, Météo France n'exclut pas d'étendre la vigilance orange aux orages à d'autres départements. A noter que l'alerte en cours devrait débuter vers 16h, pour ne prendre fin que mercredi soir à minuit.

Ces orages seront accompagnés d'une nette baisse des températures. Les minimales seront comprises entre 13 et 20 degrés en général entre la Manche et la Méditerranée. Et de 19 à 23 sur le littoral corse.