Météo: trois départements placés en alerte orange aux orages, pour un épisode violent mais assez bref

Un épisode orageux devrait sévir ce jeudi 8 au soir à partir de 19h et pourrait provoquer des dégâts importants localement. Meteo France a publié un nouveau bulletin en signalant que trois départements du quart sud-ouest de la France avaient été placés en vigilance orange aux orages. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, trois départements bordant l'Atlantique, sont concernés par cette alerte.

La plus grande vigilance est recommandée sur les routes, particulièrement entre 19h et 23h, où, en plus des orages, des rafales de vent allant de 100 à 120 km/h, voire 130 pour les communes les plus proches de la côte Aquitaine, sont attendues. L'agence météorologique a aussi précisé que, localement, les orages seront accompagnés de grêle et "de précipitations intenses mais de courte durée".

En raison de sa situation géographique, proche de la mer, il n'est pas rare que cette région de la France soit rapidement placée en vigilance orange quand surviennent des intempéries de cette puissance.

Sur son site Internet, Météo France a insisté sur le comportement à adopter dans le cas d'épisode orageux aussi violent. Bien que bref. Prudence et vigilance sont donc de mises dans les déplacements et activités de loisirs (éviter les bords de mer). Il est fortement déconseillé d'utiliser son téléphone ou tout autre appareil électrique quand l'orage approche. Se mettre à l'abri, pour échapper à la foudre, reste la priorité.