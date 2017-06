Météo: un pic de chaleur à prévoir dès la semaine prochaine du 19 au 25 juin

La semaine suivant ce week-end du samedi 17 et du dimanche 18, qui sera très ensoleillé partout en France, sera aussi très chaude. Les températures dépasseront largement les moyennes de saison, celles-ci étant de 22 degrés au nord et de 25 degrés au sud, selon Météo France.

Un pic de chaleur sera présent sur tout l'Hexagone et dès lundi les températures s'élèveront à 33 degrés en moyenne au nord et 34 au sud. Presque tous les français bénéficieront d'un temps très secs mais attention, localement des orages seront à prévoir dans la partie sud est de la France et dans les Pyrénées. Les habitants de la partie nord du pays verront les températures chuter en milieu de semaine mais celles-ci seront toujours au dessus des normales de saison.

Jeudi 22, les orages auront normalement cessés et Météo France prévoit des températures maximales de 34 degrés en Occitanie et minimales de 20 degrés sur les côtes de la Manche.

Pour le prévisionniste Frédéric Nathan, interrogé par Ouest-France, il faudra surveiller les températures nocturnes. Une canicule est en effet caractérisée par de fortes chaleurs la nuit aussi. Si un tel événement, comme le pays l'a connu en 2003, n'est pas encore prévisible, il faut pourtant s'y préparer. Ce mois de juin est déjà l'un des plus chauds depuis 1900. Il sera certainement classé dans le top 5 voire le top 3 des mois de juin les plus chauds depuis le début des relevés météorologiques.

Météo France a prodigué à nouveau ses conseils à suivre en cas de fortes chaleurs. Tout d'abord il faut bien penser à manger suffisamment et à bien s'hydrater, il est conseillé de boire au mois un litre et demi d'eau par jour et de proscrire les boissons alcoolisées. Si possible, il est recommandé d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée de rester chez soi volets fermés ou dans tout autre endroit frais.