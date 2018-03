Météo: une tempête s'apprête à frapper une partie de la France

La météo fait encore des siennes. Après la vague de froid venue tout droit de Sibérie, la France s'apprête à faire face à de nouvelles intempéries. En effet, selon une information rapportée par Ouest-France, deux tempêtes pourraient bien frapper l'Hexagone dans les prochains jours. Prévue dimanche prochain, la première s'étendra des Pays de la Loire aux Hauts-de-France et les rafales pourront atteindre et dépasser les 100km/h, d'après les prévisions météorologiques. Comme l'a indiqué le quotidien, elle traversera l’Atlantique en cinq jours après avoir impacté les Etats-Unis.

Quant à la deuxième, elle devrait avoir lieu mardi, dans une semaine jour pour jour. Mais les prévisionnistes ne sont pas encore sûrs de sa position. Alors que certains estiment qu'elle touchera le sud-ouest de la France, d'autres la voient plus éloignée des côtes, dans l'Atlantique.

Et la France n'est pas le seul pays à vivre des conditions météorologiques difficiles. Récemment, le 2 mars dernier, la tempête Riley s'est abattue sur le nord-est des Etats-Unis, provoquant la mort d'au moins cinq personnes dont un garçonnet de six ans. Selon les autorités du comté de Chesterfield en Virginie, il est décédé après qu'un arbre se soit écrasé sur son domicile alors qu’il dormait. Mêlant vents violents, fortes pluies et chutes de neige, le phénomène a touché une zone allant du Maryland au Massachusetts.

Comme l'a rappelé Météo France sur son site Internet, l’Europe a connu depuis 1950 une centaine de tempêtes fortes qui ont provoqué la mort d’un millier de personnes et des dégâts cumulés s’élevant à plusieurs milliards d’euros. On peut notamment citer la tempête Xynthia qui avait eu lieu entre le 26 février et le 1er mars 2010. Elle avait fait 53 victimes et près de trois milliards d’euros de dégâts.