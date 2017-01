Moins de viande, plus de lentilles et de légumes: découvrez les nouvelles recommandations de l'Anses

Les assiettes des Français doivent comporter moins de viande et plus de légumineuses: telle est la conclusion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui a dévoilé mardi 24 de nouvelles recommandations. L'Anses recommande ainsi d'apporter des "évolutions fortes" aux huit repères de consommation alimentaire, lancés en 2002 (au moins cinq fruits et légumes par jour, trois produits laitiers quotidiens, des féculents à chaque repas, des protéines animales une à deux fois par jour, limiter les matières grasses, les produits sucrés et le sel, et boire de l'eau à volonté).

Elles portent en particulier sur une consommation renforcée et régulière de légumineuses (telles que les lentilles, fèves ou pois chiches), la nécessité de privilégier les produits céréaliers qui ont subi le moins de transformations (telles que les pains, pâtes et riz complets ou semi-complets), ainsi que l’intérêt de favoriser la consommation d’huiles végétales riches en acide alpha-linolénique (telles que les huiles de colza et de noix).

Quant aux consommations de fruits et légumes, elles restent cruciales et doivent être renforcées, les légumes en priorité. L’Anses souligne également que la consommation de boissons sucrées (de type soda ou jus de fruits) doit être inférieure à un verre par jour.

Sans grande surprise, l'Agence est aussi revenue sur la nécessité de réduire considérablement la consommation de charcuteries (telles que le jambon, saucisson, saucisse, pâté, etc.) afin qu’elle ne dépasse pas 25g par jour. La consommation de viandes hors volailles (telles que le bœuf, porc, agneau, etc.) devrait quant à elle ne pas dépasser 500g par semaine. Quant au poisson, en manger deux fois par semaine serait bon pour la santé. Enfin, réduire le sucre et le sel fait toujours partie des recommandations de l'Anses.