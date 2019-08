Mon chéri a dit le nom d'une autre dans son sommeil… est-il infidèle?

Parler dans son sommeil peut parfois causer des ennuis. Quand on partage son lit avec quelqu'un, et qu'un autre nom que le sien est prononcé au cours d'un rêve, cela peut occasionner des disputes, des accusations d'infidélité, voire une rupture si ça va trop loin.

Mais pourtant ce que l'on dit en dormant n'a bien souvent aucun lien avec la réalité. Pire, ce peut même être annonciateur de maladies neurologiques assez graves.

La somniloquie (nom de cette pathologie) touche 66% des gens selon une étude datant de 2010.

Quand c'est habituel depuis l'enfance, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Il faut juste savoir que ce que l'on dit dans son sommeil est souvent incohérent, n'a parfois même aucun lien avec ce que l'on vit la journée, ou avec son passé. Remettre sa vie de couple en cause pour ça serait donc fortement exagéré.

A noter que la somniloquie n'est même pas considérée comme un véritable trouble du sommeil, est n'est d'ailleurs même pas répertoriée dans la Classification internationale des troubles du sommeil (au contraire par exemple des terreurs nocturnes).

Toutefois, si vous êtes âgé d'une cinquante d'années ou plus, et que vous vous mettez tout à coup à babiller dans votre sommeil, il est possible que vous puissiez développer plus tard des pathologies sérieuses comme la maladie de Parkinson ou de la démence.