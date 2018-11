Neige et trafic en Ile-de-France: les autorités mettent en garde les automobilistes

L'épisode neigeux devrait être "de faible intensité", mais la préfecture d'Ile-de-France a toute de même publié un communiqué pour appeler les habitants et les conducteurs à la prudence. Peut-être les autorités ont-elles encore en tête les critiques formulées après la pagaille causée par des intempéries autrement plus importante en février dernier.

"En raison d'un refroidissement des masses d'air provenant de l'Est, Météo France annonce la chute probable de neige sur toute l'Ile-de-France, cette nuit à partir de minuit sur la Seine-et-Marne et dès 3h dans les Yvelines et le Val-d'Oise", prévient la préfecture, précisant que l'épisode devrait se terminer au plus tard à 16h.

Le cumul ne devrait pas dépasser un centimètre, trois centimètre localement. On ne devrait donc pas revoir cette nuit de routes bloquées ou de naufragés de la route comme sur la désormais célèbre N118 en février dernier. Les autorités ont cependant souhaité rappeler les règles de prudence, notamment en raison du risque de formation de verglas, et incite les automobilistes à lever le pied et à respecter les distances de sécurité. Elles incitent également à préparer ses déplacements en se référant aux sites de Bison futé, Sytadin et Météo France.

Épisode neigeux de faible intensité en Ile-de-France : le préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, appelle les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes. Consultez notre communiqué de presse. pic.twitter.com/HCypiFKtTk — Préfecture de police (@prefpolice) 19 novembre 2018

Météo-France a pour l'heure simplement émis une vigilance "jaune" neige-verglas pour l'Ile-de-France, ainsi que de nombreux autres départements du Nord et de l'Est de la France. Seul le Rhône a été placé en alerte "orange". Le prévisionniste y annonce un "premier épisode de neige en plaine de la saison, non-exceptionnel en terme de cumuls mais nécessitant un suivi particulier en raison de l'impact possible en zones urbaines ou à fort trafic routier".