Neige et verglas: fin de l'alerte dans les 7 derniers départements du centre-est

Selon Météo France, la vigilance orange neige et verglas, liée à la vague de froid, a été levée ce dimanche à midi sur les sept derniers départements du centre-est de la France. L'Ain, l'Allier, la Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire ne sont plus concernés.