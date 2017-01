Neige et verglas: l'alerte orange levée, la prudence reste de mise

Météo France a levé la vigilance orange appliquée depuis le 31 décembre aux 18 départements touchés par la neige et le verglas, notamment l'île-de-France, les Hauts-de-France et la région Grand Est.

Brouillards givrants et fortes gelées ont touché, le premier jour de l’année, une grande partie de la moitié nord du pays. Depuis lundi, la situation s'améliore mais une partie du pays reste concernée par les risques météorologiques. Le verglas, même en faible quantité, rend les routes extrêmement glissantes. Ce mardi, grâce à un léger redoux, le risque est donc moindre, mais la vigilance s’impose aux conducteurs.

Ce mardi 3, le ciel sera variable avec des éclaircies près de la Manche. Les autres régions situées au nord de la Loire resteront le plus souvent sous un ciel gris et bas. La température ne devrait pas excéder 2 degrés du nord-est au centre et au centre-est.

Mercredi, Météo France prévoit de la neige dans l’est, depuis les frontières allemandes à la Franche-Comté. Entre le Nord et le Centre, la neige, la pluie et des précipitations verglassantes sont à craindre de la Champagne-Ardenne à la Bourgogne. La neige devrait ensuite gagner le nord de l’Auvergne et de Rhône-Alpes. Jeudi, la neige devrait tomber sur les Vosges, le Jura, la Savoie et les monts d’Auvergne.

C’est à partir de vendredi que les températures devraient chuter. Vendredi et samedi, les gelées devraient être fortes sur l’est du pays, et les températures minimales chuter, entre -5 et -10 degrés.