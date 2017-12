Nord Pas-de-Calais: les autoroutes et bus fortement impactés par la neige et le verglas

Trente-quatre départements étaient placés en vigilance orange ce lundi 11 au matin que ce soit en raison de la neige, du verglas, des vents violents, des avalanches ou des risques de vagues-submersion. Des intempéries qui ont notamment entraîné des problèmes dans les transports du Nord et du Pas-de-Calais.

Les deux départements sont en effet en vigilance neige et verglas, ce qui s'est fait ressentir aussi bien sur les transports en commun que les axes routiers. Sur l'autoroute A16, le trafic a ainsi dû être totalement bloqué entre Boulogne et Peuplingue, l'accès à l'A25 a été fermé et celui à l'A26 déconseillé depuis Arras. L'impact de la neige se fait également sentir localement sur les routes nationales.

Les bus ont aussi été impactés. Transpole, le service des transports de la métropole lilloise, a été contraint de rappeler tous ses bus au dépôt dans la matinée, à la suite de pluies verglaçantes. Idem du côté des transports de la communauté d'agglomérations du Boulonnais ou de celle de la région de Saint-Omer où les élèves ont dû être rapatriés chez eux, précise La Voix du Nord.

Des perturbations ont touché la France tout le long du week-end, notamment le nord du pays. A Calais, un ferry avec plus de 300 personnes à bord s'est échoué dans le port en raison de vents violents, sans faire de blessé mais interrompant le trafic transmanche.

Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, environ 20.000 foyers ont été privés d'électricité dimanche après-midi en raison des vents violents. Ceux-ci ont aussi provoqué des dégâts à une ligne de TER, obligeant 440 passagers à rester à quai.