Nouveau contrôle technique: des changements dès ce dimanche 20

Ce dimanche 20 mai un nouveau contrôle technique entre en vigueur en France. Celui-ci sera plus précis. En effet jusque là, "seulement" 123 points étaient vérifiés par les garagistes, dès ce dimanche ils auront 132 points de contrôle à effectuer.

Mais une augmentation de points de contrôle est synonyme de hausse de prix. Le nouveau contrôle technique sera bien plus onéreux que le précédent et pourra ainsi couter jusqu'à deux fois plus cher.

L'éclairage de l'indicateur de vitesse, les fixations du câblage électrique ou même les charnières des portes: rien ne sera laissé au hasard et le nouveau contrôle technique est beaucoup plus précis.

Les automobilistes se verront signaler les défaillances dites "mineures" et ne seront pas dans l'obligation de retourner au garage immédiatement.

Par contre, en cas de "défaillance majeure" (127 sont référencées comme telles), le véhicule sera obligatoirement immobilisé et le conducteur ne pourra l'utiliser que pour se rendre au garage. En outre, les réparations devront être faites dans les 24 heures suivant la découverte d'une (ou plusieurs) défaillance de ce genre.

Les automobilistes concernés devront ensuite se soumettre à une contre-visite à nouveau payante pour être enfin autorisé à conduire en toute sécurité. Les contre-visites seront aussi plus chères: il faudra compter entre 20 et 30 euros de plus que les tarifs exercés jusque là. Cette nouvelle visite pourra être effectuée dans les deux mois comme c'était déjà le cas jusque là.

De très nombreux français ont pris d'assaut les centres de contrôle technique ces dernières semaines pour échapper au nouveau contrôle pour deux ans encore. Comme le relataient Les Echos, en avril dernier les contrôles techniques avaient connus une augmentation de 61% par rapport à avril 2017.