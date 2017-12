Nouvel an: 9 Français sur 10 consommeront de l'alcool (et certains prendront leur voiture)

A trois jours du réveillon du Nouvel An, et alors que les préparatifs battent leur plein, deux associations de prévention routière ont dévoilé les résultats de leur étude sur l'alcool et la conduite. Et selon leur conclusion, les Français risquent de ne pas être très raisonnables pour fêter la nouvelle année. Au total, près de 90% d'entre eux vont consommer de l’alcool (89%) durant le réveillon avec une consommation moyenne de quatre verres par personne.

Mais les associations s'inquiètent d'un tout autre phénomène: celui de l'alcool au volant. Parmi ceux qui s'apprêtent à fêter la nouvelle année, un quart (24,5%) prévoient d’utiliser leurs véhicules personnels et parmi eux, 85% effectueront des distances inférieures à 50 kilomètres. Au final, 48% des Français pensent qu’ils seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite pour eux-mêmes ou pour leur entourage.

Et parmi eux, seul un tiers (38%) ont prévu des dispositions particulières pour sécuriser le retour de soirée. Des solutions qui peuvent, dans certains cas, s’avérer dangereuses: certains ont d'ores et déjà l'intention d'attendre pour reprendre le volant, d'emprunter des petites routes ou encore de conduire lentement.

Par conséquent, face à ce constat préoccupant, les associations Prévention Routière et Attitude Prévention ont lancé début décembre une grande campagne de sensibilisation afin d'inciter les Français à prévoir leur solution de retour pour les réveillons. Baptisée #BienRentrer, Mode d’emploi, elle invite les Français à faire le bon choix et donc à ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.

Plusieurs solutions sont ainsi envisagées: désigner un Sam (le capitaine de soirée), utiliser les transports en commun, réserver un taxi/VTC ou dormir sur place. Des vidéos pédagogiques et des conseils sont également disponibles sur le site et un jeu concours a également été lancé avec comme cadeau: un an de retours de soirée en taxi ou VTC.