Nuit Blanche 2017 – Paris: des métros et des bus toute la nuit

Franciliens, Franciliennes, et amateurs d'art, la RATP a prévu de quoi vagabonder toute la nuit, entre samedi 7 et dimanche 8. Le jour de l'événement Nuit Blanche 2017 est en effet arrivé. Plusieurs performances artistiques et interactives sont prévues à travers la capitale. Découvrez les lignes de métro et les bus Noctilien qui seront à votre disposition toute la nuit pour l'occasion.

Côté métro, deux lignes seront partiellement ouvertes, après les horaires classiques de fermeture. D'abord, la ligne 1 -La Défense/Château de Vincennes- sera ainsi ouverte entre 2h15 et 5h30. Les rames desserviront les stations Gare de Lyon, Saint-Paul, Hôtel de Ville, Louvre-Rivoli, Tuileries et Concorde. Détail, mais qui a son importance: l'accès à ces heures sera entièrement gratuit.

La ligne 12 -Front Populaire/Mairie d'Issy- est également concernée, entre 2h15 et 5h30 aussi, pour les stations suivantes: Porte de la Chapelle, Jules Joffrin, Pigalle, Saint-Lazare, Concorde et Notre-Dame-des-Champs.

Le service Noctilien sera adapté et renforcé pour permettre à tous de profiter au maximum de toutes les activités. De 0h30 à 5h30, "les lignes N01 et N02, qui relient les pôles des grandes gares parisiennes, sont renforcées (fréquence: 5 minutes)", a expliqué la RATP dans son communiqué. Renforcement aussi pour les bus Noctilien au départ des grandes gares.

"Les lignes N21, N22, N23 et N24 au départ du pôle Châtelet sont aussi renforcées (fréquence: 10 minutes)". En revanche, "traversant des secteurs d'animation piétonnisés et/ou fermés à la circulation, les lignes N11, N12, N13, N14, N15 et N16 ne sont pas en service".

Cliquez ici pour découvrir tout le programme de la Nuit Blanche 2017…