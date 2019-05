Nuit du doute et Aïd el-Fitr: la date de fin du Ramadan 2019 fixée lundi 3 juin

La date de la fin du Ramadan en France devrait être connue lundi 3 juin pour les musulmans partisans de la méthode traditionnelle. La Grande mosquée de Paris a en effet confirmé mercredi que la "nuit du doute", qui décidera du dernier jour du mois sacré et de la date de l'Aïd el-Fitr, aura lieu ce jour-là à partir de 18h30.

"Une Commission religieuse se réunira à la Mosquée de Paris pour déterminer la date de l’Aïd al-Fitr et en informer les musulmans de France. Cette Commission se tiendra en présence du Président et des membres du Conseil français du culte musulman (CFCM), d’imams, de représentants de mosquées d’Ile-de-France, des représentants de l’ensemble des fédérations musulmanes de France et des fidèles", a fait savoir Dalil Boubakeur, le recteur de l'institution. Elle décidera si le Ramadan se termine le soir-même ou s'il dure un jour de plus.

Celle-ci rappelle par ailleurs son attachement à la "tradition authentique de l'Islam" d'observation du ciel au soir du 29e jour du Ramadan. Celle-ci est en effet contestée par les adeptes du calcul astronomique, méthode scientifique qui permet de savoir à l'avance si le croissant de Lune apparaîtra dans le ciel et donc de fixer une date universelle pour le début et la fin du Ramadan. Pour ses partisans, le Ramadan se terminera le 3 juin et la fête de l'Aïd el-Fitr aura donc lieu le 4 juin.

"La date de l’Aïd al-Fitr ne peut jamais être fixé avant la date du 29e jour de jeûne conformément au Sahih de l’Imam El Bukhari qui rapporte cette parole du Prophète: «Nous appartenons à une communauté qui, en matière de lunaison, ne calcule pas et ne stipule pas par avance. Jeûnez et rompez le jeûne selon la vision lunaire. Et, en cas d’incertitude, accomplissez un mois de jeûne de 30 jours»", défend le communiqué de la Grande mosquée. Il est en effet possible que la météo ne permette pas d'observer la Lune. Dans ce cas, le Ramadan durera un jour de plus et l'Aïd el-Fitr aura lieu le 5 juin.