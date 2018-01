Opération Barkhane: le chef Thierry Marx a concocté le menu du réveillon (photo)

Les hommes et les femmes de l'armée française déployés à Tessalit, le poste le plus au nord de la force Barkhane au Mali, ont eu le droit à un repas de réveillon concocté par le célèbre chef Thierry Marx. Ces soldats ont d'ailleurs également réveillonné avec la ministre des Armées, Florence Parly, qui s'était déplacée au Sahel pour rencontrer ceux qui luttent contre le djihadisme.

Le chef français avait donc préparé un menu de fête pour les 5.200 personnes environ (militaires et civils) de l’opération Barkhane, en opération au Mali, au Niger, au Tchad. Thierry Marx avait prévu un saumon gravlax avec coulis de raisin et des saint-jacques aux agrumes en entrée, avant de proposer un suprême de volailles aux champignons et sa purée de patates douces, puis un assortiment de fromages avant de finir sur une trilogie de choux à la crème pralinés.

Lire aussi: Florence Parly a passé son réveillon du Nouvel An au Mali avec les troupes de la force Barkhane

Engagé volontaire à 19 ans au 3e RPIMa, Thierry Marx a servi au Liban au sein de la Finul. Le chef s'est dit "ravi et honoré" de participer à la conception de ce menu et d'espérer que "ce moment de convivialité autour de la gastronomie vous permettra entre frères d'armes le passage dans la nouvelle année que je vous souhaite par avance belle et heureuse".

"C'est mon premier réveillon avec nos forces et je suis extrêmement honorée de le passer ici avec vous", a lancé la ministre Florence Parly qui a passé le Nouvel An à Tessalit, le poste le plus au nord de la force Barkhane au Mali. "Depuis ce petit avant-poste niché au milieu du désert, la France agit et fait fléchir le djihadisme", a-t-elle fait savoir.

L'opération française Barkhane de lutte contre le terrorisme djihadiste s'étend sur cinq pays du Sahel (Mali, Mauritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso). Elle mobilise 4.000 militaires ainsi que huit avions de chasse notamment et a coûté la vie à dix militaires français depuis octobre 2014.