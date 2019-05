Opération escargot à Paris lundi 20: le parcours des manifestations (plan)

La circulation risque d'être très perturbée à Paris et aux abords de la capitale dès ce lundi matin et pour une bonne partie de la journée. Plusieurs opérations escargot et manifestations sont prévues dans la journée.

Syndicats ou associations de taxis, d'auto-écoles et d'ambulances appellent à des opérations de blocages et défilés dans la capitale pour protester contre l'"ubérisation" de leurs professions.

Les premiers ralentissements ont débuté dès 6h30. En tout, neuf cortèges de véhicules doivent s'élancer et converger dans la journée. Ces opérations escargot se rejoindront Boulevard Raspail.

Elles partiront depuis les aéroports de Roissy et d'Orly, du quartier de La Défense, de Torcy, depuis les portes de la Villette, Clignancourt, Bagnolet, Italie et Auteuil (voir les parcours détaillés et le plan ci-après).

#manifestation | Lundi 20 mai, une manifestation interprofessionnelle avec plusieurs cortèges est organisée dans l'agglomération parisienne à partir de 5h. Consultez notre communiqué de presse pour en savoir plus sur les itinéraires. pic.twitter.com/YjAnaEwQqe — Préfecture de police (@prefpolice) 19 mai 2019

Une fois arrivés à leur point de rendez-vous, les manifestants doivent quitter leur véhicule pour suivre l'itinéraire suivant: Boulevard Raspail, rue du Bac, rue de l’Université, place du Président Herriot. Ils feront ensuite demi-tour et emprunteront les mêmes rues pour regagner leurs véhicules. La dispersion des manifestations est attendue par les autorités vers 20h. La journée risque d'onc d'être longue en termes de trafic. Peu avant 7h, Sytadin recensait plus de 100 kilomètres de bouchons.

La préfecture de Police "conseille aux automobilistes de contourner très largement les abords des zones concernées et d'éviter les itinéraires empruntés ainsi que leurs abords".

L’opération escargot vise à protester contre des dispositions du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), dénoncées par les taxis car jugées favorable aux VTC. De même, les pistes de réforme du permis de conduire favoriseraient -pour les auto-écoles, les plates-formes en ligne au détriment des entreprises traditionnelles.