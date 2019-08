Orages? Canicule? Quelles prévisions météo pour août

Le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde et la France n'a pas été épargnée avec deux canicules importantes. Si l'on pouvait redouter un mois d'août également très chaud, les prévisions de Météo-France pour les prochaines semaines n'évoquent pas de canicule. Des données qui doivent cependant encore être affinée.

Le début du mois d'août a été globalement marqué par une alternance entre beau temps et orages ou grisaille. Une situation qui devrait se poursuivre dans les jours qui viennent avec notamment un week-end du 10 et 11 marqué par des orages et des averses sur une grande partie du pays.

La semaine du 15 août ne devrait pas connaître de canicule, mais les épisodes pluvieux devraient être limités. "La semaine commencera par un temps orageux du sud-ouest au nord-est et aux Alpes. Dès mardi les orages s'évacuent hors de nos frontières et le soleil revient sur une grande moitié sud alors que des passages faiblement pluvieux affecteront le tiers nord du pays. Pas de grosse chaleur en perspective avec des températures proches ou même légèrement inférieures aux normales de saison", prévoit Météo-France.

Pour la fin du mois, il est encore trop tôt pour évoquer des tendances. "Aucun scénario dominant ne se dégage actuellement", explique l'organisme.

Il serait cependant surprenant qu'une nouvelle canicule se produise alors, ces phénomènes étant rares après le 15 août. Des orages pourraient frapper la France mais ils sont généralement moins violents qu'en juillet.