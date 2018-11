Orages, pluies et inondations: 5 départements en vigilance orange

Pour ceux qui en doutaient encore: l'hiver est bien là. Météo France a d'ailleurs placé cinq départements en vigilance orange ce vendredi 23 au matin. La zone concernée est dans le Sud-est de la France et comprend l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et enfin le Var.

Toutes les zones ne risquent pas les mêmes phénomènes. Ainsi l'organisme de prévision météorologique a détaillé les différents problèmes qui pourraient survenir dans le Sud-est.

L'Hérault est en vigilance orange aux orages, aux fortes pluies et aux inondations, tout comme le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var. L'Ardèche a été placé en vigilance orange aux orages et aux inondations.

Cet "épisode méditerranéen intense nécessitant un suivi particulier" est au moins prévu jusqu'à samedi 24 et aucune amélioration de la situation n'est prévue dans la journée de ce vendredi.

Météo France a invité les habitants de ces départements à adopter un comportement responsable afin d'éviter tout drame. Lors d'orages par exemple, l'organisme a appelé à la prudence sur les routes mais aussi à éviter le réseau routier secondaire pour plus de sécurité.

Certains autres départements, autour des zones les plus touchées, ont quant à eux été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages, de pluie ou d'inondations encore une fois. Il s'agit de l'Aveyron, de la Lozère, de la Haute-Loire, de la Drôme, de l'Isère, du Vaucluse, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes.