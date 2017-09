L'ouragan Irma s'approche des Antilles françaises: la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin en alerte orange

Les Antilles françaises se préparent ce mardi 5 à l'arrivée de l'ouragan Irma. A la mi-journée (heure de Paris), l’œil du cyclone se trouvait à 500/600 kilomètres à l'est de l'arc antillais et prenait une direction ouest/nord-ouest, a précisé Météo France.

La Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin devraient donc être épargnés par le plus gros de la tempête qui devrait en revanche frapper les Iles Vierges britanniques puis Porto Rico d'ici mercredi 6. Les territoires français d'Outre-mer de cette zone doivent donc se préparer à de violentes intempéries.

Météo France a placé la Guadeloupe ainsi que la partie française (au Nord) de Saint-Martin en vigilance orange "cyclone", signe que "des conditions de forte tempête ou d'ouragan sont probables dans les 48 heures". Les habitants sont invités à consolider les portes et fenêtres, à stocker de la nourriture, rentrer les animaux et les objets pouvant s'envoler et à mettre leurs biens de valeurs à l'abris de l'eau.

Les établissements scolaires et crèches de l'île sont fermés ce mardi et mercredi. Les habitations situées sur les côtes basses ou en bord de falaise est en cours d'évacuation. Les administrations publiques ne fonctionneront pas mercredi.

Plus au sud et donc plus éloignée de la route d'Irma, la Martinique est tout de même placé en vigilance orange pour "mer dangereuse à la côte". "La mer deviendra forte avec des vagues proches de 2m50 en matinée de mardi (en début d'après-midi heure de Paris, NDLR), et qui pourront encore augmenter. Les déferlements seront alors puissants sur la côte Atlantique. Cette forte houle de Nord-Est se répercutera sur les plages de la côte Caraïbe exposées dès cette journée de mardi", prévient la préfecture qui "recommande la plus grande vigilance aux personnes résidant près des côtes et aux professionnels de la mer".