Paris: 16 parcs ouvrent leurs portes la nuit

Les amoureux de nature, de grands espaces et de balades nocturnes vont être ravis. Alors que l'Ile-de-France connaît actuellement un épisode caniculaire difficile, 16 parcs de la capitale seront ouverts la nuit pendant tout l'été à partir du 1er juillet prochain, a annoncé mardi 20 la mairie de Paris. L'objectif: permettre aux Parisiens et aux touristes de profiter d'espaces de détente nocturne et de rafraîchissement. Lancée sur quatre parcs en 2015, cette opération avait été grandement appréciée et avait donc été élargie sur neuf parcs l'été dernier.

"Cela représente 80 ha supplémentaires et sept nouveaux parcs par rapport à l’an dernier, a expliqué au Parisien Pénélope Komitès élue chargée des espaces verts à la Ville. Et d'ajouter: "Tout le monde pourra bénéficier ainsi de lieux pour se détendre et pique-niquer près de chez soi. Notre but est de proposer une offre diversifiée".

Sont ainsi concernés: Louis XIII (IVe), Grands Explorateurs (VIe), Boucicaut (VIIe), Villemin (Xe), Gardette (XIe), Emile Cohl (XIIe), Georges Meliès (XIIe), Albert Tournaire (XIIe), Kellermann (XIIIe), Montsouris (XIVe), Citroën (XVe), Sainte Périne (XVIe, dès mi-juillet en raison de travaux), parc Martin Luther-King (XVIIe, vendredi et samedi), Buttes Chaumont (XIXe), Séverine (XXe), Aurélie Salel (XXe).

Et afin de veiller au bon déroulement de l'opération et prévenir tout tapage nocturne, la municipalité a prévu des rondes régulières d'agents de sécurité. En parallèle, pour éviter la dégradation des espaces verts, le nettoyage sera intensifié et de grandes poubelles seront installées "pour inciter les Parisiens au respect de l'environnement".