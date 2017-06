Paris: attention, la prochaine Journée sans voiture concernera toute la ville

Routiers, motards ou automobilistes seront tous interdits de circuler dans Paris durant la journée de dimanche 1er octobre. La mairie de la capitale organise ce jour là la troisième édition de la Journée sans voiture et cette fois ci, les restrictions sont beaucoup plus importantes que les années précédentes.

De 11h à 18h (presque) aucune voiture ne pourra circuler dans tout Paris, hors les bois de Boulogne et de Vincennes ainsi que le périphérique. "Nous avons fait le choix de la simplicité" a expliqué Christophe Najdovski, adjoint EELV à la mairie de Paris, à Le Parisien. "Le précédent dispositif, trop compliqué, était peu lisible".

En effet en 2016, l'hyper-centre et une liste exhaustive de portions de chaque arrondissements avaient été réservés aux piétons, un plan qui avait été assez mal compris par les automobilistes. En 2017, le dispositif sera donc en effet beaucoup plus clair, et plus restrictif.

Il y aura cependant quelques dérogations, et certains auront le droit de rouler à vitesse réduite, pas plus de trente kilomètres par heure, dans la capitale. Certains artisans (qui devront justifier d'une activité le dimanche), les taxis et bien sûr les services de secours et les transports en commun seront autorisés à circuler intra-muros.

Les voitures électriques seront aussi concernées par cette restriction, mais rien n'a encore été annoncé en ce qui concernes les Autolib'. Pour bien veiller à ce que les autorisations soient bien respectées, des contrôles seront menés à chaque portes de Paris et à l'intérieur de la ville par les membres de la préfecture de police et de la mairie de Paris.