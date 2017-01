Paris: certains appels à la police seront bientôt payants

Dans les jours à venir, les appels vers la Préfecture de police de Paris et l'ensemble des commissariats de la capitale seront dirigés vers un nouveau standard: le 34 30. Mais cette petite nouveauté s'accompagne d'une autre nouvelle, un peu moins réjouissante.

Ainsi, chaque communication sera facturée aux usagers six centimes d'euros par minute en plus du coût habituel de communication, a révélé ce jeudi 19 Le Parisien précisant que les appels passés au 17 pour Police Secours seront, bien évidemment, toujours gratuits. "Les services de la police judiciaire et celui des passeports resteront également joignables sur des numéros dédiés, et gratuits en dehors du coût de la communication", a également indiqué le quotidien.

Cette réforme a été mise en place pour compenser les coûts d'installation et de maintenance de la nouvelle plateforme téléphonique mise en place par l'entreprise Prosodie-Capgemini. Elle a également pour but de rationnaliser la gestion des appels et de décharger des tâches téléphoniques les fonctionnaires des commissariats qui ne disposent plus de standardistes. Toutefois, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Contacté par Le Parisien, Frédéric Guillo, le secrétaire général CGT de la préfecture de police a expliqué "être totalement opposé au principe d'une surtaxe pour un service public".

Pour celles et ceux qui l'ignorent, la police n'est pas la seule administration à surtaxer les appels. C'est notamment le cas de la Caisse d'allocations familiales de Paris (0,06 centimes/minute pour un appel au standard), de la Caisse primaire d'assurance maladie (0,06 centime/minute pour l'appel au 36.46) mais aussi de la mairie de Paris (0,05 centimes/minute pour l'appel au 39.75).